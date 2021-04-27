В Запорожье презентовали проект реконструкции тротуара на Набережной. Фото

В Запорожье сегодня, 27 апреля, презентовали проект реконструкции тротуара с обустройством велодорожек на Набережной магистрали, от ул. Глиссерная до ул. Запорожской. Об этом сообщили в ОО «Спільно HUB». Презентация состоялась совместно с Департаментом инфраструктуры и благоустройства Запорожского городского совета.
Для того, чтобы соединить уже существующую велодорожку по улице Новокузнецкой в Южном микрорайоне и велополосу на улице Тюленина было принято решение разработать проекты реконструкции Набережной магистрали. Сама Набережная согласно Концепции развития велоинфраструктуры относится к магистральному и рекреационному маршруту одновременно.
Участок Набережной магистрали от улицы Глисерная до улицы Запорожской является первым из трех проектов, которые сейчас разрабатываются. Работой над проектом реконструкции Набережной магистрали с 2019 года занималась фирма «Вектор 2016», затем документация была передана в работу «ПРОТЕК», а финальный вариант проекта завершила фирма «УТН».
Проект прошел экспертизу, согласной которой по состоянию на 2020 год стоимость реконструкции составляет реконструкция объекта будет стоить 20 млн 348 тыс. 204 грн.
Визуализация будущей велодорожки на Набережной магистрали разработана Павлом Шадриным, членом ОО «Спільно HUB».
Ранее РепортерUA публиковал интервью с Павлом, который еще в 2016 году представил карту создания велодорожек в городе
Проектом реконструкции предусмотрено:
- велодорожка из асфальтобетона двустороннего движения обустроена по стороне жилых домов;
- реконструкция тротуара из бетонной тротуарной плитки;
- устройство полос из тактильных плит;
- восстановление газонов и посадка новых деревьев
- тротуары запроектированы с учетом перемещения маломобильных групп населения, высота бордюра обеспечивает беспрепятственный переход дороги;
- организация дорожного движения (устройство дорожных знаков и дорожной разметки)
- для отделения тротуара от велодорожки запроектирована полоса из плитки;
- электроснабжение объекта будет осуществляться от существующей опоры по Набережной магистрали и с помощью опор для освещения тротуара.
«Проект был выполнен достаточно неплохо, учитывая те ограничения, которые существуют в плане как финансовом, так и пространственном. Думаю, в этом есть заслуга всех участников процесса: проектанта, его консультантов, департамента, привлеченных общественных организаций. Впрочем, все еще есть некоторые недостатки, которые, я надеюсь, будут исправлены до старта строительных работ. В частности, на месте пересечения велодорожкой улицы Крепостной велодорожка подходит к пересечению в разных местах, то есть в дальнейшем, при реконструкции светофора на этом перекрестке, будет труднее обустроить регулируемый велопереезд. Но в целом, пусть это будет самой большой проблемой этого проекта, которую будет необходимо решить», - отметил Александр Ралик, технический консультант ОО «Спільно HUB».
Представитель Запорожского велосообщества Игорь Сук, отмечает, что строительство одной частицы большого проекта проблему безопасности на дорогах для велосипедистов не решит, но может дать толчок для дальнейшего развития велоинфраструктуры в городе. Также он добавил, что вопросы, которые возникли в процессе обсуждения проекта не являются значительными:
«В целом проект нас удовлетворяет, но есть проблемы со схемой организации дорожного движения в районе пересечения с улицей Крепостной, и вопрос освещения. Но это уже исключительно технические моменты, которые не несут какого-то общего влияния на проект».
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