Стала известна сумма, которую направили на развитие запорожской Хортицы

РепортерUA 31 мая 2021 - 13:14

На развитие острова Хортица направили почти 100 млн гривен: 77 млн грн выделил государственный бюджет, 14,8 млн грн - областной бюджет, еще 5,1 млн грн - Энергодарская территориальная община. Об этом сообщили в Департаменте информацонной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.

Реконструкция Музея истории Запорожского казачества и Казачьего кола стартует на этой неделе. Данные работы финансирует государство. Также за средства областного бюджета обновят Курган национального единства, сделают благоустройство прилегающих к музею зеленых зон, построят новые парковки и площадки для отдыха. Первый этап реконструкции Музея и строительства «Казачьего круга» планируют завершить ко Дню Независимости Украины.

Помимо бюджетных денег, на развитие Хортице задействуют и ресурсы частных инвесторов. 

Напомним, что возрождение Хортицы - инициатива президента Украины Владимира Зеленского. Планируется не только обновить отдельные объекты, но и комплексно изменить территорию, после чего остров станет одним из ключевых туристических «магнитов» Украины.

Уже состоялись три этапа обсуждений в рамках всеукраинской дискуссионной платформы «Хортица: выдающаяся история - большое будущее». Первый был посвящен перспективам развития острова Хортица. Во время второго этапа для широкого круга общественности была представлена концепция обновлений на острове. Третий этап был посвящен теме защиты и сохранения природы Хортицы. Проект преобразований на Хортице, запланированных на 2021, официально был представлен с участием Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

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