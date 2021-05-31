Стала известна сумма, которую направили на развитие запорожской Хортицы

На развитие острова Хортица направили почти 100 млн гривен: 77 млн грн выделил государственный бюджет, 14,8 млн грн - областной бюджет, еще 5,1 млн грн - Энергодарская территориальная община. Об этом сообщили в Департаменте информацонной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
Реконструкция Музея истории Запорожского казачества и Казачьего кола стартует на этой неделе. Данные работы финансирует государство. Также за средства областного бюджета обновят Курган национального единства, сделают благоустройство прилегающих к музею зеленых зон, построят новые парковки и площадки для отдыха. Первый этап реконструкции Музея и строительства «Казачьего круга» планируют завершить ко Дню Независимости Украины.
Помимо бюджетных денег, на развитие Хортице задействуют и ресурсы частных инвесторов.
Напомним, что возрождение Хортицы - инициатива президента Украины Владимира Зеленского. Планируется не только обновить отдельные объекты, но и комплексно изменить территорию, после чего остров станет одним из ключевых туристических «магнитов» Украины.
Уже состоялись три этапа обсуждений в рамках всеукраинской дискуссионной платформы «Хортица: выдающаяся история - большое будущее». Первый был посвящен перспективам развития острова Хортица. Во время второго этапа для широкого круга общественности была представлена концепция обновлений на острове. Третий этап был посвящен теме защиты и сохранения природы Хортицы. Проект преобразований на Хортице, запланированных на 2021, официально был представлен с участием Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
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В Запорожье презентовали проект реконструкции Музея истории казачества и Кургана единства Украины. Фото
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