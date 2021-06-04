В Мариуполе ночной ливень затопил десяток улиц: автомобили тонут. Видео

В Мариуполе ночной ливень затопил десяток улиц, автомобили тонут в огромных лужах, сообщает Вечерний Мариуполь.
«В разных районах города на дорогах образовались огромные лужи, в которых тонут автомобили», - говорится в сообщении.
В частности, площадь Лунина полностью ушла под воду. Потоки воды, грязи и мусора стекают сюда с возвышенности.
Местная жительница рассказала Сайту города Мариуполя, что жители поселка Ляпино возле Мариуполя проснулись в 03:30 ночи из-за сильного шума - прямо с горы на них надвигался огромный поток воды.
Полиция просит водителей объезжать затопленные участки и сообщает, что из-за погодных условий на отдельных участках дорог затруднено движение.
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