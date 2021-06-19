В Сети появилось видео поджога автомобиля на Бочарова в Запорожье

РепортерUA 19 Июн 2021 - 20:33

В Сети появилось видео поджога автомобиля «Мерседес» на ул. Бочарова в Шевченковском районе Запорожья. Видео опубликовал телеграм-канал Это Запорожье.

Сообщается, что за любую информацию которая поможет установить причастных, обещают вознаграждение.

Напомним, сообщение о пожаре в Службу спасения поступило в 2:36. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит моторный отсек автомобиля «Mercedes» на общей площади 2,5 кв.м. В 02:50 пожарные локализовали возгорание, а в 3:05 - полностью ликвидировали. По факту событий соответствующие органы ведут расследование.

Кроме того, вчера, 18 июня, в Хортицком районе Запорожья сгорел автомобиль  «Opel Grandland X». Пожар произошел на ул. Героев 93-й бригады.

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