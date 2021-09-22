Обстрел автомобиля Шефира: последние подробности. Фото

Сегодня, 22 сентября, под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира обстреляли сегодня под Киевом. Полиция сообщает о 10 пулях, ранен водитель, сообщает РепортерUA со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщалось, 22 сентября возле села Лесники Киевской области неизвестный обстрелял машину Шефира. В автомобиле находился сам Шефир и его водитель. Помощник президента не пострадал, а его водитель с пулевыми ранениями госпитализирован в «Феофанию».
Факт обстрела машины Шефира подтвердила полиция. По автомобилю выпустили 10 пуль, проводится спецоперация.
Реакция правоохранителей
Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
К расследованию подключилась прокуратура и СБУ.
Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, по факту обстрела машины Шефира открыто дело с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).
В ходе брифинга глава Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко уточнил, что по автомобилю выпустили 18 пуль из автомата. На данный момент следствие изучает ряд версии, но пока озвучить их не могут.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назвал основные версии следствия: связь с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства, - с целью дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривается версия участия иностранных спецслужб.
Глава МВД Денис Монастырский, в свою очередь, добавил, что целью нападавших было не напугать, а именно убить.
Реакция власти
В ОП заявили, что нападение на Шефира с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что созвонился с Шефиром, в ходе нападения он не пострадал, а обстрел автомобиля произошел, когда машина двигалась через лес. Арахамия добавил, что «в лесу фактически была засада».
Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что главе государства оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию.
«Публичная реакция президента на событие также скоро будет», - сообщил Никифоров.
Президент Украины записал видеообращение, в котором прокомментировал нападение на Шефира. Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением. Глава государства добавил, что сразу после выступления на Генассамблее ООН отправится в Киев.
«Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга это слабость, а ответ будет сильным», - заявил Зеленский.
Шефир является давним другом Зеленского, вместе они создали «Квартал 95», был сценаристом студии, а также продюссером сериала «Слуга народа», где Зеленский сыграл главную роль. После победы на президентских выборах Зеленский назначил Шефира своим первым помощником.
Сергей Шефир впервые прокомментировал нападение на него, отметив, что, по его мнению, покушение было осуществлено с целью запугивания высших эшелонов власти.
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