На каскаде фонтанов «Радуга» работают над созданием 3D-цветка

Работники коммунального предприятия «Зеленстрой» приступили к традиционному оформлению территории каскада фонтанов «Радуга» цветочными композициями. Обещают, что уже вскоре всех удивят необычными локациями.
Большинство работников предприятия «Зеленстрой» задействованы в подготовке Запорожья ко Дню города. Так, в эти дни они работают на главной локации города – на территории каскада фонтанов «Радуга». С начала недели на клумбах парка выполняли земельные работы, удобряли почву и газон. Теперь же зеленстроевцы приступили к высадке цветов, чтобы запорожцы смогли полюбоваться и сфотографироваться на фоне тематических цветочных локаций.
Как сообщили в Запорожском горсовете, каждый район города по традиции готовит свою цветочную композицию для украшения Вознесеновского парка. Пока обо всех секретах оформления представители КРСП «Зеленстрой» не рассказывают. Однако уже известно, что Вознесеновский район работает над созданием масштабного 3D-цветка.
- Этот большой цветок состоит из 500 горшков с цветами. Для оформления используем самый поздний осенний цветок – хризантему. Его закупили заранее и привезли из другого города. Также для украшения композиции используем крашеный щебень. Уже через пару дней композиция будет готова, и будет очень красиво, - рассказала работник КРСП «Зеленстрой» Елена Бородина.
По словам представителей «Зеленстроя», цветочные композиции могут простоять на территории парка более двух недель. Но это при условии, что их никто не будет портить. Коммунальщики приглашают запорожцев посетить праздничную цветочную выставку, однако призывают бережно относиться к экспонатам и соблюдать карантинные ограничения.
Завершить оформление цветочных композиций обещают уже к выходным.
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