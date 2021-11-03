Онлайн-репортаж 9-й сессии Запорожского горсовета. Видео

Сегодня, 3 ноября, началась 9-я сессия городского Запорожского совета. На повестке дня 26 вопросов и 31 дополнительный.
11.09. Депутаты регистрируются. В зале - 49 депутатов из 64.
Сессия открыта. Звучит гимн.
11:12. Анатолий Куртев говорит о том, что на 104-м году жизни умер ветеран Второй мировой войны Иван Залужный, а также внезапно ушла из жизни депутат Запорожского горсовета Людмила Шаталова. Объявлена минута молчания.
Из основной повести дня предлагается исключить вопрос № 6 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 №14 «Про затвердження міської програми «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями)» (оприлюднено 12.10.2021), а также № 24 Про створення тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності КП «Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z») (оприлюднено 08.09.2021).
Голосуют за предложение. За - 56. Принято.
11:16. Рассматривают включение в повестку дня дополнительных вопросов.
Перерегистрация. В зале - 59 депутатов.
11:18. Вносят в повестку дня дополнительные вопросы.
11:32. Предлагают вопросы с 7-32 из дополнительных вопросов рассмотреть в первую очередь. Голосуют. За - 58. Принято.
12:30. Утверждают в целом повестку дня. За - 56. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
12:33. Депутатам предоставляется не менее 30 минут для выступлений. Записалось 4 депутата.
12:43. Запорожской спортсменке Виктории Марчук, которая является самой титулованной паратхэквондисткой планеты, вручили сертификат на приобретение квартиры.
12:58. Переходят к рассмотрению вопросов повестки дня. Вопросы с 7-32 внесли в пакетное голосование. Голосуют за данные вопросы. За - 49. Принято.
Проект решения - О внесении изменений в Программу «Дети Запорожья» на 2019-2021 годы. Голосуют в целом. За - 55. Принято.
Проект решения О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №28 «Об утверждении городской программы «Культура Запорожья на 2019-2021 годы. Голосуют в целом. За - 57. Принято.
13:03. Следующий проект решения - О внесении изменений в Городскую комплексную программу социальной защиты населения города Запорожья на 2019-2021 годы. Голосуют в целом. За - 58. Принято.
О внесении изменений в Программы «Образование на 2019-2021 годы», «Профессиональное (профессионально-техническое) образование на 2019-2021 годы», «Оздоровление и отдых на 2019-2021 годы», утвержденные решением Запорожского городского совета. 2018 №41 «Об утверждении программ по образовательной отрасли». Голосуют в целом. За - 56. Принято.
Проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №32 «Об утверждении Программы «Здравоохранение города Запорожья на период 2019-2021 года». Голосуют за основу. За - 54. Принято. Голосуют в целом. За - 56. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в Программу развития инфраструктуры и комплексного благоустройства города Запорожья на 2020-2022 годы. Голосуют в целом. За - 55. Принято.
13:10. О внесении изменений в Городскую целевую Программу восстановления инфраструктуры территории частного сектора города Запорожья на 2018-2025 годы. Голосуют в целом. За - 55. Принято.
О внесении изменений в Программу развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства г.Запорожья на 2018-2022 годы. За - 57. Принято.
О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №50 «Об утверждении Программы «Физическая культура и спорт на 2019-2021 годы», «Программы финансирования мероприятий по семье и молодежи на 2019-2021 годы», «Городской программы поддержки одаренной молодежи г.Запорожья на 2019-2021 годы» и о внесении изменений в решение городского совета от 20.12.2017 №33. Голосуют в целом. За - 57. Принято.
13:13. О внесении изменений в «Программу использования средств депутатского фонда в 2021 году». Предлагается внести изменения в Программу использования средств депутатского фонда в 2021 году в разрезе конкретных направлений предложениями, предоставленными депутатами городского совета, а именно: за счет уменьшения расходов на предоставление материальной помощи гражданам города, которые оказались в затруднительной ситуации на сумму 3 703,9 тыс. грн, увеличить расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на сумму 3 703,9 тыс.грн. Голосуют в целом. За - 58. Принято.
13:20. О внесении изменений в решение городского совета от 28.12.2020 №49 «О бюджете Запорожской городской территориальной громады на 2021 год». Голосуют за основу. Голосуют в целом. За - 54. Принято.
13:24. О Запорожском городском центре социальных служб. Предлагается переименовать Запорожский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи в Запорожский городской центр социальных служб. Голосуют в целом. За - 54.
Проект решения - О создании Запорожской начальной школы «Натхнення» Запорожского городского совета путем выделения из Запорожского лицея №34 Запорожского городского совета Запорожской области и перепрофилирования. За - 52. Принято.
Рассматривают проект решения - Об инвентаризации и паспортизации объектов благоустройства в г. Запорожье. Голосуют в целом. За - 43. Принято.
13:29. Об отказе от первоочередного права покупки частей квартир общего заселения по адресам: г.Запорожье, ул.Академика Амосова д.79, ул.Авраменко, д.16а, ул.Жуковского, д.82, ул.Военстрой, 100, Независимой Украины, д.21, ул.Почтовая, д.171. Голосуют в целом. За - 56. Принято.
О внесении изменений в Положение «О департаменте по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета утвержденного решением Запорожского городского совета от 29.09.2021 №38». Голосуют в целом. За - 54. Принято.
О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 24.02.2021 №67 «Об утверждении Перечня видов работ и объектов по г. Запорожью, на которых будут отбывать наказание лица, приговоренные к общественным работам в 2021 году». Голосуют в целом. За - Голосуют в целом. За - 53. Принято.
Об уполномоченном лице Запорожского городского совета во Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины». Предлагается уполномочить секретаря Запорожского городского совета Куртева Анатолия Валентиновича представлять интересы Запорожского городского совета во Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины». Голосуют в целом. За - 55. Принято.
13:33. Проект решения - О ранге должностного лица местного самоуправления, условиях оплаты труда лица, осуществляющего полномочия городского головы. Голосуют в целом. За - 54. Решение принято.
Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. Голосуют в целом. За - 54. Принято.
Перечень проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации (п.1-п.2). Голосуют в целом. За - 55. Принято.
13:36. Следующий проект решения - Об утверждении перечня объектов права коммунальной собственности г. Запорожья, подлежащих приватизации. За - 58. Принято.
О внесении изменений в решение городского совета от 27.11.2019 №30 «Об утверждении списков присяжных». В целом. За - 58. Принято.
Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины по поводу надлежащего финансового обеспечения сферы здравоохранения. Голосуют в целом. За - 39. Принято.
13:43. Все вопросы повестки дня исчерпаны. Сессия закрыта.
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