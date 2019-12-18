Последняя в этом году: 46-я сессия Запорожского горсовета в лицах. Фото

Сегодня, 18 декабря, началась последняя в этом году 46-я сессия Запорожского городского совета. В основной повестке дня около 30 проектов решений, а также 55 дополнительных.
Главный вопрос – принятие бюджета города на 2020-й год.
По состоянию на 14:00 депутаты заслушали доклад начальника Управления патрульной полиции области Светланы Михайловской о работе патрульной полиции, обсудили вопрос работы ярмарки у цирка, приняли за основу повестку дня.
Напомним, перед началом заседания под стенами мэрии проходил митинг торгующих на ярмарке.
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Свистки и барабаны: у стен запорожской мэрии снова митинговали против закрытия ярмарки у цирка. Фото
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