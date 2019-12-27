«АТБ» предлагает в Запорожье европейскую продуктовую корзину по украинским ценам

На Новый год и Рождество в нашем городе казацкой славы традиционно собираются за одним столом немалые дружные семьи. Чтобы застолье было приятным, а блюда вкусными, важно заранее приобрести качественные, безопасные и натуральные продукты. Весьма актуальным является и вопрос экономии – семейный бюджет следует тратить разумно. Украинцы умеют вкусно готовить, искренне встречать гостей и хорошо разбираются в вопросах экономии. Вероятно, именно поэтому многие жители Запорожья и области накануне праздников спешат в супермаркеты «АТБ».
Дискаунтеры крупнейшего ритейлера Украины в любое время суток (магазины даже на праздники работают без выходных и в режиме 24/7) готовы предложить клиентам более трех с половиной тысяч наименований гарантированно свежих продуктов. В этих магазинах придерживаются самых высоких европейских норм качества и комфорта, а вот цены в супермаркетах «АТБ» доступны – можно сказать, абсолютно украинские. В среднем на 10-15% ниже среднерыночных.
Более 900 товарных позиций в супермаркетах «АТБ» в 265 городах 24 областей Украины, включая и нашу Запорожскую, представлены продукцией собственного производства и собственным импортом. Такая продукция соответствует самым высоким международным стандартам безопасности и качества. Компания строго следит за этим, ведь данный ассортимент предлагают только в «АТБ» и он является визитной карточкой крупнейшей торговой сети страны. Цены на товары эксклюзивного ассортимента весьма демократичны – продукция собственных торговых марок стоит на 30% дешевле любые другие бренды. На сегодня доля таких товаров в общем товарообороте сети превышает 23% и продолжает увеличиваться.
Учитывая растущий в Украине спрос на здоровые, натуральные, качественные и безопасные продукты, а также динамичное развитие торговой сети (ежегодно открывают около сотни новых супермаркетов), «АТБ» увеличивает свой эксклюзивный ассортимент.
«Крупнейшая розничная сеть Украины планирует и в дальнейшем расширять ассортимент, увеличивая долю продукции собственных торговых марок таких брендов, как «De Luxe Foods & Goods Selected»,«Спецзаказ «АТБ»,«Своя линия», «Умный выбор». Особое место в нашем ассортименте занимает импорт. Его маркируют брендом «De Luxe Foods & Goods Selected», который был создан компанией «АТБ-Маркет» с целью ознакомить потребителей с кухней разных народов мира. Из-за границы в супермаркеты поставляют те продукты, которые невозможно вырастить или изготовить в Украине. Например, экзотические овощи и фрукты, кофе, некоторые виды грибов, оливковое масло. Также это товары, присущие определенному региону – итальянская паста, бельгийский шоколад, шри-ланкийский чай, тайский рис, испанские оливки и многое другое», - пояснила Наталья Шаповалова, и. о. генерального директора ООО «АТБ-Маркет».
Импортеры «АТБ» ввозят иностранные товары в страну самостоятельно. Отказываясь от услуг посредников, компания может гарантировать конечному потребителю защиту от подделок и фальсификата. Также это позволяет формировать на такие товары доступные цены, следовательно, почти четыре миллиона постоянных клиентов, в том числе и жители нашего Запорожье, могут значительно экономить.
Сейчас корпорация «АТБ» владеет четырьмя торговыми марками, принадлежащими ко всем ценовым категориям. Премиальный сегмент в дискаунтерах представлен ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», средний плюс – «Спецзаказ «АТБ», средний – ТМ «Своя линия». Наиболее экономную продукцию по демократичным ценам предлагает ТМ «Умный выбор».
В 2019 крупнейшая розничная сеть страны расширила ассортимент, увеличив при этом долю продукции собственных торговых марок. Стали изготавливать более инновационных здоровых продуктов без добавления пальмового масла, консервантов, красителей и других вредных добавок.
Кроме того, «АТБ» активно развивает уже хорошо знакомую клиентам торговую марку «Спецзаказ «АТБ». В ее ассортименте представлены натуральные молочные продукты высшего сорта, колбасные изделия, изготовленные исключительно по ГОСТу, знакомое многим с детства натуральное сгущенное молоко. Это не просто что-то сладкое, а вкусный и полезный для здоровья продукт.
Сейчас уже открыто 1044 супермаркета сети. Каждый из нас к Новому году и Рождеству найдет в них качественные продукты на свой вкус и по самой выгодной цене. Миллионы постоянных клиентов «АТБ» по всей стране, в том числе и в нашем городе, уже убедились: праздничную продуктовую корзину лучше собирать с «АТБ»!