В Днепре горит центральный офис «АТБ». Фото. Видео

РепортерUA 22 Янв 2022 - 16:13

Сегодня, 22 января, в Днепре на проспекте Поля загорелся центральный офис «АТБ». Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Что стало причиной на данный момент неизвестно. На месте работают пожарные. Предварительно, всех сотрудников эвакуировали.

В данный момент движение регулируют патрульные, тротуар перекрыт в районе проспекта Поля, 40. За зданием загорелось и припаркованное авто. Предварительно, кусок горящего пластика упал на машину.

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