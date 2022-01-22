В Днепре горит центральный офис «АТБ». Фото. Видео

Сегодня, 22 января, в Днепре на проспекте Поля загорелся центральный офис «АТБ». Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Что стало причиной на данный момент неизвестно. На месте работают пожарные. Предварительно, всех сотрудников эвакуировали.
В данный момент движение регулируют патрульные, тротуар перекрыт в районе проспекта Поля, 40. За зданием загорелось и припаркованное авто. Предварительно, кусок горящего пластика упал на машину.
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