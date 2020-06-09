У Запоріжжі переможці акції «АТБ» отримали нові Citroёn C-Elysee. Фото

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку організувала компанія «АТБ-Маркет», що є найбільшим представником галузі роздрібної торгівлі України. Серед тих, кому пощастило, є й чотири мешканці нашого Запоріжжя й області, які вже отримали ключі від новеньких Citroёn C-Elysee.
Йдеться про сміливий проєкт «В «АТБ» купуй – АВТО наближай!». Майже чотири мільйони постійних клієнтів мережі мали нагоду виграти автомобіль. По всій країні нині функціонує більш ніж тисяча супермаркетів «АТБ» у 289 населених пунктах 24 областей країни, в тому числі й у Запоріжжі.
Для України це перша настільки масштабна акція. Лише за 15 днів (з 22 лютого до 11 березня 2020 року) в межах даного проєкту розігрували одразу п'ятнадцять комфортних машин відомої французької марки.
«Будучи багаторічним лідером вітчизняного ритейлу та представником соціально орієнтованого бізнесу, компанія зуміла успішно провести проєкт «У «АТБ» купуй – АВТО наближай!». Через суворі карантинні обмеження довелося лише трохи змістити терміни офіційного нагородження переможців.
«АТБ» завжди гарантує чіткість виконання всіх зобов'язань і прозорість отриманих результатів», – повідомив на власній сторінці у Facebook Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».
Прізвища переможців, а також дати їхнього нагородження оприлюднили на інтернет-ресурсі акції. П'ятнадцять обранців долі, включаючи й запоріжців, 6 і 7 червня отримали свої нові автівки.
Переможці:
Редько Сергій Михайлович;
Коляда Володимир Григорович (Гуляй-Поле);
Миронюк Ксенія Василівна;
Василенко Олександр Васильович.
Для компанії «АТБ-Маркет» проведення настільки масштабної та динамічної акції стало першим подібним досвідом. Захід відбувся в партнерстві з іншими відомими компаніями – «Нестле Україна», «Монделіс Україна», «Хенкель Україна».
«Компанія Nestlé в Україні та ТМ Нескафе в партнерстві з мережею супермаркетів АТБ створили цю ініціативу для того, щоб підтримати наших споживачів та зробити їх повсякденне життя комфортнішим. П’ять українських родин тепер зможуть подорожувати новими автомобілями. Кава Нескафе є світовим лідером у сегменті розчинної кави. Ми раді, що можемо запропонувати споживачам каву на будь-який смак – для бадьорого ранку, для задоволення або для особливих моментів з друзями та близькими. Ми раді вітати переможців, і готові й надалі підтримувати українців якісною та смачною кавою», – говорить Олена Єгорова, керівник відділу розвитку категорії кави, Nestlé в Україні.
Інший партнер проекту також визнає, що головне – це потреби споживачів.
«Мілка дарує відчуття ніжності та свята. Ми радо підтримали запропоновану мережею «АТБ» ініціативу та вітаємо переможців конкурсу, які отримують від нас нові чудові авто. Слідкуйте за нашими новинками та акціями, адже все, що ми робимо – ми робимо для наших споживачів!» – зазначила Олена Солодка, бренд менеджер Milka в Україні.
За умовами акції клієнт у будь-якому із супермаркетів «АТБ» (сьогодні їх налічується аж 1119) мав придбати товари на суму від 500 гривень. Необхідно було дотримати декількох умов: в переліку мав бути товар одного з вищезазначених партнерів проєкту й усе слід було купити одним чеком. А далі – зареєструватися та покладатися на своє везіння!
Компанію «АТБ» заснували ще в перші роки української незалежності, а тепер вона стала лідером галузі ритейлу за багатьма показниками: кількістю супермаркетів, чисельністю співробітників, обсягом сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів тощо.
Також компанія відома на українському ринку ще й тим, що в будь-якій ситуації дотримується слова та гарантує виконання усіх взятих на себе зобов'язань. Це стосується і партнерів, з якими підписують ексклюзивні договори, і мільйонів клієнтів. Яскравий фінал проєкту «У «АТБ» купуй – АВТО наближай!» є чудовим наочним підтвердженням.
Соціальна місія компанії полягає в забезпеченні населення гарантовано якісними продуктами за доступними цінами. Вартість товарів у супермаркетах «АТБ», у тому числі й у Запоріжжі, традиційно на 10–15% нижча за середньоринкову. При цьому важливу роль відіграють системне впровадження додаткових можливостей і підвищення рівня комфорту для клієнтів. Покупців у цій торговельній мережі вважають не просто відвідувачами магазину, а партнерами по бізнесу. Цей принцип не змінився, навіть коли на початку березня через загрозу поширення коронавірусної інфекції в Україні оголосили національний карантин.
Аби допомогти мільйонам українців, компанія сконцентрувала основні зусилля та ресурси, щоб безперебійно забезпечувати населення гарантовано якісними продуктами та товарами першої необхідності. Також їй вдалося максимально пом'якшити сезонне і карантинне зростання цін. За час карантину компанія «АТБ» виділила понад 110 мільйонів гривень на благодійні проєкти, закупівлю медобладнання для обласних клінік, безплатні продовольчі набори для найбільш незахищених верств населення.
Зберегли та примножили в «АТБ», незважаючи на коронакризу, і свою головну цінність – кадри. Тут не було жодних звільнень чи скорочення штату. Більш того, завдяки динамічному розширенню мережі «АТБ» тільки протягом національного карантину працевлаштовано 2,4 тис. українців. Всього з початку року компанія створила 7 246 робочих місць.
У цей період в Україні вперше з'явилися продуктовий онлайн-магазин і сервіс адресної доставки продуктів харчування. Для «АТБ» надання нових унікальних можливостей кожному клієнту, а також створення для нього максимально комфортних і безпечних умов – базова складова діяльності. Турбота про покупців разом із впровадженням інноваційних рішень для «АТБ» є пріоритетом стратегії розвитку бізнесу.