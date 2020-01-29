Запорожские депутаты приняли обращение к президенту о недопустимости передачи аэропорта в концессию

РепортерUA 29 Янв 2020 - 17:43

Сегодня, 29 января, депутаты Запорожского городского совета, приняли обращение к президенту Украины, премьер-министру Украины о недопустимости передачи в концессию Запорожского аэропорта. Данное решение поддержали 40 депутатов.

В обращении депутаты просят не передавать аэропорт в концессию до окончания Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года.

Кроме того депутаты приняли еще одно обращение к президенту Украины о недопустимости вмешательства в хозяйственную деятельность КП «Международный аэропорт Запорожье». 

Напомним, работы по вводу в эксплуатацию нового пассажирского терминала запорожского аэропорта на данный момент так и не возобновлены. В мэрии отмечают, что главная причина – затягивание решения вопроса относительно возвращения документов, изъятых СБУ во время обысков, которые прошли 17 января.
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