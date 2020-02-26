Фоторепортаж: 48-я сессия Запорожского горсовета в лицах

Сегодня, 26 февраля, в Запорожском городском совете проходит 48-я сессия. В повестке дня – 26 основных вопросов и 51 дополнительный.
По состоянию на 14:20, депутаты утвердили в целом повестку дня, сходили на 15-минутный перерыв, заслушали представителей общественности, которые присутствовали в зале, а теперь перешли к оглашению депутатских запросов, на которые отводится не менее 30 минут. Зачастую заявления и обсуждения длятся не менее двух часов, а иногда и больше.
Отметим, что на сессию городского совета пришли люди, которые выступают против закрытия ярмарки возле цирка, а также представители общественности, которые выступают против закрытия туберкулезных диспансеров.
Подробнее о том, какие вопросы рассматривают на сессии, читайте в нашем онлайн-репортаже, который доступен по ссылке.