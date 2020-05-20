Зеленский: Кучма созывает срочное заседание ТКГ после заявления о боеготовности оккупантов

РепортерUA 20 мая 2020 - 11:51

Владимир Зеленский сообщил, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявления главаря «ЛНР». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

«Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма, сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание минской контактной группы», - сказал он. 

По предварительной информации, главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили о приведении войск в боевую готовность.

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