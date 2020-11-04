Без трансляции и присутствия СМИ: сессия Запорожского горсовета проходит в закрытом режиме

Сегодня, 4 ноября, в 11:00 началась 54-я внеочередная сессия Запорожского городского совета. В повестку дня внесен ряд решений, которые касаются борьбы с коронавирусом. В повестке 4 проекта решений.
Отметим, что впервые сессионное заседание проходит без трансляции на муниципальном телеканале. Кроме того, в зал не пускают сотрудников СМИ, ссылаясь на карантин.
Поэтому ни горожане, ни преставители СМИ не смогут наблюдать над тем, как депутаты городского совета будут принимать решения.
Напомним, на внеочередной сессии городского совета планируется выделить средства на приобретение дополнительного медицинского оборудования, создание городской лаборатории ПЦР-тестирования, где будут делать бесплатные тесты, оборудование больничных коек системой подачи кислорода, обеспечение подвоза медиков на работу.
Также на сессии планируется приостановить право бесплатного проезда в общественном транспорте пенсионеров по возрасту, ведь транспорт является одним из мест активного распространения инфекции, а пенсионеры находятся в группе риска.