Кто вошел в Запорожский областной совет: список депутатов

Запорожская областная территориальная избирательная комиссия обнародовала протокол о результатах выборов депутатов Запорожского областного совета в едином многомандатном избирательном округе.
В местных выборах на территории Запорожской области участие приняли представители 13 региональных партийных организаций.
По данным Запорожской областной территориальной избирательной комиссии, депутатами территориальных избирательных округах стали:
Оппозиционный блок:
- Сергей Путря
- Николай Пастушенко
- Людмила Любим
- Галина Данильченко
- Евгений Балицкий
- Игорь Чумаченко
- Алексей Кравчун
- Наталья Солодкая-Могилевская
Слуга Народа:
- Роман Терехов
- Виталий Толочек
- Оксана Бугайчук
- Виталий Лупинос
- Александр Передерий
- Маргарита Трипольская
- Светлана Македонская
- Александр Галицин
- Александр Белый
- Виктор Дудка
- Сергей Селевич
- Людмила Желева
- Александр Машинский
- Виталий Пасевин
- Виталий Боговин
- Юрий Капустянский
- Наталья Кругляк
- Дмитрий Чувашкин
- Елена Жук.
Батькивщина:
- Наталья Авраменко
- Владислав Куценко
- Вячеслав Колесников
- Екатерина Гогунская
- Валентина Зайцева
- Виктор Щербина
- Валерия Матвиенко.
ОПЗЖ:
- Павел Матвиенко
- Сергей Кальцев
- Николай Ярмощук
- Татьяна Ярмощук
- Виктор Катаев
- Алексей Холод
- Сергей Ткаченко
- Дарина Братанова
- Сергей Джуган
- Владимир Тарасов
- Вадим Сухина
- Михаил Маслов
- Наталья Никиренкова
- Елена Дубинина
- Анна Клишина
- Владимир Люцканов
- Сергей Жовнир
- Владимир Кальцев
- Елена Бодасюк
- Игорь Шишка
- Юлия Кориенко
- Ирина Руденко
- Иван Гашенко.
За майбутнє:
- Олег Калиман
- Владимир Кюрчев
- Олег Николенко
- Алевтина Лепетченко
- Татьяна Тисен
- Геннадий Фукс
- Аскад Ашурбеков.
- Николай Фролов.
Європейська солідарність:
- Александр Константинов
- Николай Белый
- Александр Кобзарюк
- Андрей Химичев
- Лейла Ибрагимова
- Игорь Артюшенко
- Ольга Стадниченко
- Павел Тимофеев
- Евгений Георгиев
- Ирина Славова.
Партія Володимира Буряка «Єднання»
- Нина Гурская
- Кирилл Ермоленко
- Станислав Чередниченко
- Дмитрий Майстро
- Александр Коваленко
- Алексей Беликов
- Эллина Позднякова-Кирбятьева
- Наталья Резниченко
- Геннадий Шевченко.
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