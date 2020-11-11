Кто вошел в Запорожский областной совет: список депутатов

РепортерUA 11 Ноя 2020 - 10:01

Запорожская областная территориальная избирательная комиссия обнародовала протокол о результатах выборов депутатов Запорожского областного совета в едином многомандатном избирательном округе.

В местных выборах на территории Запорожской области участие приняли представители 13 региональных партийных организаций.

По данным Запорожской областной территориальной избирательной комиссии, депутатами территориальных избирательных округах стали:

Оппозиционный блок:

  1. Сергей Путря 
  2. Николай Пастушенко
  3. Людмила Любим
  4. Галина Данильченко 
  5. Евгений Балицкий
  6. Игорь Чумаченко
  7. Алексей Кравчун 
  8. Наталья Солодкая-Могилевская

Слуга Народа:

  1. Роман Терехов
  2. Виталий Толочек
  3. Оксана Бугайчук 
  4. Виталий Лупинос 
  5. Александр Передерий 
  6. Маргарита Трипольская
  7. Светлана Македонская
  8. Александр Галицин
  9. Александр Белый
  10. Виктор Дудка 
  11. Сергей Селевич
  12. Людмила Желева 
  13. Александр Машинский 
  14. Виталий Пасевин
  15. Виталий Боговин
  16. Юрий Капустянский 
  17. Наталья Кругляк
  18. Дмитрий Чувашкин
  19. Елена Жук.

Батькивщина:

  1. Наталья Авраменко
  2. Владислав Куценко
  3. Вячеслав Колесников
  4. Екатерина Гогунская 
  5. Валентина Зайцева
  6. Виктор Щербина
  7. Валерия Матвиенко.

ОПЗЖ:

  1. Павел Матвиенко 
  2. Сергей Кальцев
  3. Николай Ярмощук
  4. Татьяна Ярмощук
  5. Виктор Катаев
  6. Алексей Холод
  7. Сергей Ткаченко
  8. Дарина Братанова
  9. Сергей Джуган
  10. Владимир Тарасов
  11. Вадим Сухина
  12. Михаил Маслов
  13. Наталья Никиренкова
  14. Елена Дубинина
  15. Анна Клишина
  16. Владимир Люцканов
  17. Сергей Жовнир
  18. Владимир Кальцев
  19. Елена Бодасюк
  20. Игорь Шишка
  21. Юлия Кориенко
  22. Ирина Руденко
  23. Иван Гашенко.

За майбутнє:

  1. Олег Калиман
  2. Владимир Кюрчев
  3. Олег Николенко
  4. Алевтина Лепетченко
  5. Татьяна Тисен
  6. Геннадий Фукс
  7. Аскад Ашурбеков.
  8. Николай Фролов.

Європейська солідарність:

  1. Александр Константинов 
  2. Николай Белый 
  3. Александр Кобзарюк
  4. Андрей Химичев
  5. Лейла Ибрагимова
  6. Игорь Артюшенко
  7. Ольга Стадниченко
  8. Павел Тимофеев
  9. Евгений Георгиев
  10. Ирина Славова.

Партія Володимира Буряка «Єднання»

  1. Нина Гурская 
  2. Кирилл Ермоленко
  3. Станислав Чередниченко
  4. Дмитрий Майстро
  5. Александр Коваленко
  6. Алексей Беликов
  7. Эллина Позднякова-Кирбятьева 
  8. Наталья Резниченко
  9. Геннадий Шевченко.

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