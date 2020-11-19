Запорожские депутаты утвердили реконструкцию системы кислородоснабжения в инфекционной больнице: проект решения

Сегодня, 19 ноября, в Запорожском областном совете на последней сессии депутатов седьмого созыва было принято решение об обеспечении Запорожской областной инфекционной больницы системой снабжения кислородом. Это связано с тяжелой эпидситуацией в регионе.
В проекте решения «Об обеспечении коммунального некоммерческого предприятия «Областная инфекционная клиническая больница» Запорожского областного совета системой снабжения кислородом» предусматривается проведение строительных работ на территории больничных корпусов А-5 и Б-2 областной инфекционки, а именно капитальный ремонт, реконструкция, реставрация и строительство.
Так, между областной инфекционкой и ООО «АЛД Інжиніринг та Будівництво» будет составлен договор на право застройки, где общество выступает заказчиком строительства.
Как указывается в пояснительной записке, на данный момент существует потребность в обеспечении 168 коек точками доступа кислорода для оказания помощи больных коронавирусом. Профинансирует реконструкцию ПАО «Запорожсталь», что позволит сэкономить более 9,5 млн грн медицинской субвенции и обеспечит кислородом около 130 коек больницы. На сегодня предприятие, по обращению руководства Запорожской областной инфекционной больницы, выполнило за свой счет проект по обустройству на территории больницы кислородной станции, которая рассчитана на хранение жидкого кислорода, его газификацию и отведение к койко-мест в 5-ти этажном корпусе больницы.
Также, в ходе рассмотрения проекта решения на сессии, депутаты сегодня, 19 ноября, утром подали предложение дополнить проект пунктом, предусматривающим строгое ограничение сроков выполнения работ. Согласно предложения, весь процесс реконструкции системы снабжения кислородом и передача ее на баланс Запорожской областной инфекционной больницы должны завершиться до 31 марта 2021 года. Дополнение было поддержано.
Решение о реконструкции приняли в целом 48 голосами.
Проект решения:
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