Владимир Зеленский прибыл на запорожские мосты. Фото

Сегодня, 24 декабря, в Запорожье с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом с места событий сообщает корреспондент РепортерUA.
Ожидается, что глава государства поучавствует в торжественном пуске транспорта по запорожским мостам. Посещение запорожского областного совета в программе визита Владимира Зеленского не значится.
Также, как сообщалось ранее, Владимир Зеленский ознакомится с работой местных предприятий и с результатами и перспективами реализации программы «Большое строительство» в Запорожской области.
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