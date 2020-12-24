Владимир Зеленский прибыл на запорожские мосты. Фото

РепортерUA 24 Дек 2020 - 13:05

Сегодня, 24 декабря, в Запорожье с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом с места событий сообщает корреспондент РепортерUA.

Ожидается, что глава государства поучавствует в торжественном пуске транспорта по запорожским мостам. Посещение запорожского областного совета в программе визита Владимира Зеленского не значится.

Также, как сообщалось ранее, Владимир Зеленский ознакомится с работой местных предприятий и с результатами и перспективами реализации программы «Большое строительство» в Запорожской области.

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