Митинг за Навального в Москве: задержали ребенка

Митинг в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходит 23 января. Журналисты сообщают о задержаниях в столице РФ, в то время как местная полиция призывает участников акции соблюдать дистанцию и носить маски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Митинг в Москве проходит на Пушкинской площади. Здесь собралось около трех тысяч человек, задержано более 60. Также сообщается о проблемах с мобильной связью.
С места происшествия в сети публикуют фото и видео, на одном из них, в частности, задержание правоохранителями ребенка.
Местные правоохранители, в свою очередь, призывают участников акции носить маски и придерживаться социальной дистанции.
Напомним, протесты в России проходят по всей стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального. С призывом выйти на протесты выступил сам Навальный после того, как был арестован и отправлен под стражу на 30 дней.
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