Онлайн-репортаж 3-й сессии Запорожского горсовета

Сегодня, 27 января, началась 3-я сессия Запорожского горсовета. В повестку дня предлагается включить более 50 проектов решений.
Отметим, что сессия пройдет без присутствия СМИ и общественности. В горсовете ссылаются на условия карантина, который продолжается во всей стране.
В начале заседания запланировано выступление секретаря горсовета Геннадия Наумова, который должен объявить планы работы городского совета на первое полугодие 2021 года. На сессии депутаты должны утвердить создание новой комиссии по вопросам экологии.
Кроме того, на повестку дня городского совета вынесли ряд земельных вопросов. Кроме того, депутатам предлагают утвердить перечень коммунального имущества, которое хотят отдать на приватизацию. Также народные избранники планируют внести изменения в бюджет города и утвердить проекты общественного бюджета Запорожья.
11:14. Депутаты регистрируются. В зале - 57 депутатов из 64. Владимир Буряк просит перерегистрироваться. В зале - 58 депутатов.
Сессия открыта. Звучит гимн.
Слово берет депутат Валерий Прозапас. Предлагает почтить память погибших военнослужащих минутой молчания. Предложение принято.
11:20. Предлагается принять за основу повестку дня. Голосуют. За - 56. Принято.
Предлагается исключить из повестки дня вопрос № 12 и № 19. Голосуют. За - 56.
11:22. Мэр зачитывает дополнительные вопросы, которые предлагается включить в повестку дня.
11:36. Вопросы, которые касаются материальной помощи (с № 9-№ 30 из дополнительных), рассмотрят в первую очередь.
11:42. Говорит депутат Александр Константинов от ЕС. Просит допускать в здание горсовета представителей СМИ. Напоминает, что, недопуская журналистов в сессионный зал, власть нарушает закон. Подает соответствующий проект решения. Предлагает его принять.
По словам секретаря горсовета Геннадия Наумова, сейчас данный вопрос находится на расмотрении у представителей юридического департамента горсовета.
Городской голова Владимир Буряк говорит, что сегодня есть масса других важных вопросов, которые нужно рассмотреть. Говорит, что в таком случае трансляции следующей сессии вообще может не быть, чтобы не возникало вопросов о том, почему представители телеканала «Z» присутствуют в зале и обеспечивают трансляцию, а других журналистов не пускают в здание.
12:00. Голосуют за проект решения, поданный Константиновым. За - 16. Не принято.
12:02. Голосуют в целом за повестку дня. За - 49. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
12:08. Предоставляется не менее 30 минут для выступлений депутатов. Записались три депутата.
12:37. Голосуют за регламент. За - 49. Принято.
Переходят к вопросам повестки дня. Рассматривают пакет вопросов с № 9- № 30, которые касаются материальной помощи. Голосуют за пакет. За - 47. Принято.
12:39. Объявлен перерыв на 15 минут.
13:07. Рассматривают проект решения «Об образовании постоянной комиссии Запорожского городского совета по вопросам экологии и избрание ее председателя и членов комиссии». Предлагается избрать постоянную комиссию Запорожского городского совета по вопросам экологии в составе: Севальнева Надежда Александровна - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»- председатель комиссии. Члены комиссии: Кирьянов Роман Георгиевич - депутат городского совета от партии «Слуга народа»; Мищенко Дмитрий Владимирович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа- За жизнь».
Предлагается включить в пакетное голосование вопросы № 5, 6, 7, 8, 9 - проекты решения касаются постоянных комиссий. Приняли проект решения.
13:17. Голосуют за основу за проект решения «О внесении изменений в решение городского совета от 28.12.2020 №49 «О бюджете Запорожской городской территориальной общины на 2021». 49. Принято. Голосуют в целом. За - 48. Принято.
13:21. Голосуют в целом за проект решения Об изменении наименований учреждений дошкольного образования. За - 45. Принято.
Следующий проект решения - Об утверждении изменений в редакционного устава коммунального предприятия «Муниципальная телевизионная сеть» и о назначении членов редакционного совета. Депутаты из фракции «Партия Шария» просят увеличить состав редакционного совета телеканала до 10 человек и включить своего представителя в ее состав. Роман Омельянович говорит, что 8 членов - оптимальная цифра, «продиктованная жизнью». Идет обсуждение проекта решения.
Вопрос ставят на голосование. За - 46. Принято.
13:38. Слеующий проект решения - «О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 26.08.2020 №63 «О принятии в коммунальную собственность территориальной общины г. Запорожье объектов недвижимого имущества (зданий и сооружений) и другого отдельного индивидуально определенного имущества детского сада № 241 по ул. Бочарова, 5а от государственного предприятия «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А.Г.Ивченко и дальнейшее его использование. Голосуют в целом. За - 50. Принято.
13:39. Голосуют в целом за проект решения - О принятии в коммунальную собственность территориальной общины г. Запорожья квартиры № 97 по ул.Героев 93-й бригады, 38 и квартиры № 173 по пр.Ювилейном, 20а от Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. За - 45. Принято.
Рассматривают следующий проект решения - «О предоставлении согласия на передачу в государственную собственность имущества, принадлежащего территориальной общине Запорожья». Голосуют в целом. За - 44. Принято.
13:40. О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 26.08.2020 №46 «Об утверждении перечня объектов права коммунальной собственности г. Запорожье, подлежащих приватизации». Голосуют в целом. За - 46. Принято.
Проект решения - «Об утверждении технической документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности) с последующей продажей права аренды на конкурентных началах (земельных торгах)». Голосуют в целом. За - 44. Принято.
13:42. Проект решения - «О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 27.06.2018 №39 «Об утверждении перечня земельных участков, право аренды которых предлагается для продажи на земельных торгах (в форме аукциона) отдельными лотами и предоставления разрешения на изготовление документации по землеустройству» с изменениями и дополнениями. Голосуют в целом. За - 44. Принято.
Следующий проект решения - Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. Голосуют в целом. За - 46. Принято.
13:43. Принимают сам Перечень проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации. Голосуют в целом. За - 45. Принято.
Перешли к допольнительным вопросам - О поддержке электронной петиции по восстановлению дистанционного обучения в учреждениях общего среднего образования г. Запорожье. Голосуют в целом. За - 1. Не принято.
Следующий проект решения - О поддержке петиции о создании специализированного учреждения (убежища) в Запорожье для пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола. Голосуют в целом. За - 0. Не принято.
13:45. Еще одна петиция - №6434 относительно реконструкции дороги через урочище «Вырва». Голосую в целом. За - 1. Не принято.
Следующий проект решения - Об отказе от первоочередного права покупки частей квартир совместного заселения по адресам: г. Запорожье, ул. Украинская, д.4, ул.Полякова, д.19, ул.Северное шоссе буд.24, ул. Магистральная, д. 86а , ул.Энтузиастов/Василия Сергиенко, буд.21/32, ул.Зестафонская, д.5. За - 48. Принято.
О внесении Запорожским городским советом предложения о передаче в государственную собственность в сферу управления Государственного агентства автомобильных дорог Украины участка автомобильной дороги коммунальной собственности территориальной общины г. Запорожье. Голосуют в целом. За - 46. Принято.
13:48. Проект решения - Об обращении депутатов Запорожского городского совета восьмого созыва к Президенту Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины о недопустимости роста цен на электроэнергию, природный газ и жилищно-коммунальные тарифы для населения. Голосуют за основу. За - 46. Принято.
Голосуют в целом. За - 46. Принято.
14:02. Следующий проект решения - Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинет министров Украины по обеспечению финансовой стабильности в сфере предоставления коммунальных услуг. Голосуют в целом. Принято.
14:11. Все вопросы повестки дня исчерпаны. Сессия завершена.