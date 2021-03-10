«Будет существовать только на бумаге»: запорожским депутатам не рекомендуют создавать зоополицию

В Инспекции по благоустройству проработали вопрос создания в Запорожье зоополиции и рекомендовали депутатам городского совета не поддерживать соответсвующую петицию, так как данный орган будет «работать только на бумаге». Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту решения.
Напомним, на сайте Запорожского городского совета опубликовали петицию о создании зоополиции в областном центре. Данное предложение связано с участившимися случаями жестокого обращения с животными и получило поддержку 800 человек, что является основанием для вынесения вопроса на сессию горсовета.
«Последнее время город потрясают истории с домашними животными, которых мучают, выбрасывают на улицы в тяжелом состоянии. Ответственность за подобные действия минимальная. Для профилактики, для предотвращения трагедий необходима профильная служба, профессионально занимающаяся данным вопросом, включающая в себя: отлов брошенных животных для передержки и лечения, работа с населением, особенно с детьми на уровне воспитательных и образовательных учреждений, оказание профессиональной помощи тем, кто попал в беду. Чтобы предотвратить подобное в будущем, горожане предлагают создать профильную службу, которая бы осуществляла надзор за нерадивыми хозяевыми, работала с детьми, оказывала помощь брошенным животным», – пишет автор петиции Ирина Ермоленко.
В пояснительной записке к проекту решения Инспекция по благоустройству негативно высказалась об инициативе. В ведомстве заявили, что КП «Побутовик» занимается стерилизацией и прививанием животных. Также в школах города проводятся «Уроки доброты», где рассказывается о гуманном обращении с животными. А в случае жестокого обращения с животными необходимо вызывать сотрудников Нацполиции. В то же время у мэрии нет полномочий для надзора за обращением с домашними животными.
«Таким образом, обработав опыт других городов Украины, Инспекция по благоустройству Запорожского городского совета не видит правовых оснований для создания такого органа как зоополиция в г. Запорожье, поскольку это не предусмотрено нормами законодательства, которые имеют высшую юридическую силу. Также ни в одном из городов Украины нет подобной службы, ведь Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения», нормы Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях четко устанавливают, что привлекать виновных лиц к уголовной и административной ответственности имеют право только органы Национальной полиции и суды по представленным Нацполицией материалам. Итак, нецелесообразно создание фактически неработающей структуры, которая будет существовать только на бумаге, не имея при этомреальных полномочий и принятия мер, ради которых данная петиция подаваласьи поддерживалась жителями нашего города», - отметили в Инспекции.
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