«Будет существовать только на бумаге»: запорожским депутатам не рекомендуют создавать зоополицию

РепортерUA 10 Мар 2021 - 20:56

В Инспекции по благоустройству проработали вопрос создания в Запорожье зоополиции и рекомендовали депутатам городского совета не поддерживать соответсвующую петицию, так как данный орган будет «работать только на бумаге». Об этом идет речь в пояснительной записке к проекту решения.

Напомним, на сайте Запорожского городского совета опубликовали петицию о создании зоополиции в областном центре. Данное предложение связано с участившимися случаями жестокого обращения с животными и получило поддержку 800 человек, что является основанием для вынесения вопроса на сессию горсовета.

«Последнее время город потрясают истории с домашними животными, которых мучают, выбрасывают на улицы в тяжелом состоянии. Ответственность за подобные действия минимальная. Для профилактики, для предотвращения трагедий необходима профильная служба, профессионально занимающаяся данным вопросом, включающая в себя: отлов брошенных животных для передержки и лечения, работа с населением, особенно с детьми на уровне воспитательных и образовательных учреждений, оказание профессиональной помощи тем, кто попал в беду. Чтобы предотвратить подобное в будущем, горожане предлагают создать профильную службу, которая бы осуществляла надзор за нерадивыми хозяевыми, работала с детьми, оказывала помощь брошенным животным», – пишет автор петиции Ирина Ермоленко.

В пояснительной записке к проекту решения Инспекция по благоустройству негативно высказалась об инициативе. В ведомстве заявили, что КП «Побутовик» занимается стерилизацией и прививанием животных. Также в школах города проводятся «Уроки доброты», где рассказывается о гуманном обращении с животными. А в случае жестокого обращения с животными необходимо вызывать сотрудников Нацполиции. В то же время у мэрии нет полномочий для надзора за обращением с домашними животными.

«Таким образом, обработав опыт других городов Украины, Инспекция по благоустройству Запорожского городского совета не видит правовых оснований для создания такого органа как зоополиция в г. Запорожье, поскольку это не предусмотрено нормами законодательства, которые имеют высшую юридическую силу. Также ни в одном из городов Украины нет подобной службы, ведь Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения», нормы Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях четко устанавливают, что привлекать виновных лиц к уголовной и административной ответственности имеют право только органы Национальной полиции и суды по представленным Нацполицией материалам. Итак, нецелесообразно создание фактически неработающей структуры, которая будет существовать только на бумаге, не имея при этомреальных полномочий  и принятия мер, ради которых данная петиция подаваласьи поддерживалась жителями нашего города», - отметили в Инспекции.

Читайте также:

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/screenshot_11_118.png
public://uploads/photos/screenshot_12_103.png
public://uploads/photos/screenshot_13_74.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...