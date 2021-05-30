Фоторепортаж: в Запорожье прошел масштабный велодень

РепортерUA 30 мая 2021 - 12:10

Сегодня, 30 мая, в Запорожье состоялось масштабное велосипедное мероприятие - «Велодень Запорожье 2021». Заезд стартовал в 9:00 с верхней площадки на каскаде фонтанов «Радуга».

Запорожские велосипедисты проехали через проспект Маяковского до проспекта Соборного, по которому ехали до поворота на улицу Днепровского до парка «Дубовая Роща» и продолжили движение по Набережной магистрали до нижней площадки на каскаде фонтанов «Радуга». Маршрут растянулся на 12 км.

Цель мероприятия - показать местной власти количество велосипедистов и потребность в развитии и строительстве велосипедной инфраструктуры.

Как проходил велодень, смотрите в фоторепортаже РепортерUA:

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