Фоторепортаж: в Запорожье прошел масштабный велодень

Сегодня, 30 мая, в Запорожье состоялось масштабное велосипедное мероприятие - «Велодень Запорожье 2021». Заезд стартовал в 9:00 с верхней площадки на каскаде фонтанов «Радуга».
Запорожские велосипедисты проехали через проспект Маяковского до проспекта Соборного, по которому ехали до поворота на улицу Днепровского до парка «Дубовая Роща» и продолжили движение по Набережной магистрали до нижней площадки на каскаде фонтанов «Радуга». Маршрут растянулся на 12 км.
Цель мероприятия - показать местной власти количество велосипедистов и потребность в развитии и строительстве велосипедной инфраструктуры.
Как проходил велодень, смотрите в фоторепортаже РепортерUA:
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