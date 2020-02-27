Кадровые вопросы и обращения: как проходит 35-я сессия Запорожского областного совета. Фото

Сегодня, 27 февраля, в Запорожском областном совете проходит 35-я очередная сессия Запорожского областного совета. На сессии планируется рассмотреть 13 основных и 137 дополнительных вопросов.
По состоянию на 14:00 депутаты только утвердили в целом повестку дня и перешли к оглашению запросов. Кроме того, планируется решить ряд кадровых вопросов, а также проекты, касающихся переформирования медицинских учреждений области, внесения изменений в принятые программы и несколько обращений депутатов к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины.
Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже.