Кадровые вопросы и обращения: как проходит 35-я сессия Запорожского областного совета. Фото

РепортерUA, фото редакции 27 Фев 2020 - 14:03

Сегодня, 27 февраля, в Запорожском областном совете проходит 35-я очередная сессия Запорожского областного совета. На сессии планируется рассмотреть 13 основных и 137 дополнительных вопросов.

По состоянию на 14:00 депутаты только утвердили в целом повестку дня и перешли к оглашению запросов. Кроме того, планируется решить ряд кадровых вопросов, а также проекты, касающихся переформирования медицинских учреждений области, внесения изменений в принятые программы и несколько обращений депутатов к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины.

Подробнее читайте в нашем онлайн-репортаже.

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