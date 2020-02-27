Онлайн-репортаж 35-й очередной сессии Запорожского облсовета. Видео

Сегодня, 27 февраля, стартовала 35-я очередная сессия Запорожского областного совета. На сессии планируется рассмотреть 13 основных и 137 дополнительных вопросов. В частности, планируется решить ряд кадровых вопросов, переформирование медицинских учреждений области, внесение изменений в принятые программы и несколько обращений депутатов к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины.
Под зданием облсовета и в сессионном зале находятся протестующие. Запорожские предприниматели выступают против введения кассовых аппаратов.
11:17. Депутатов просят занять места, чтобы начинать работу.
11:18. Регистрация депутатов в зале. Присутствуют 70 депутатов из 84. 35-я сессия Запорожского областного совета объявляется открытой. Звучит гимн.
В сессии участвуют голова Запорожской ОГА Виталий Туринок, народные депутаты предыдущего и настоящего созыва Юлия Яцык, Александр Белоусенко, Иван Бастрыга, Валерий Крайний, Сергей Кальцев и уполномоченный посол Украины Вячеслав Пахвальский.
11:22. Депутаты почтили минутой молчания погибших в зоне ООС военных. Голова ОГА Виталий Туринок и голова Запорожского облсовета Григорий Самардак проводят вручение государственных наград.
Депутат Виктор Бусько досрочно сложил полномочия.
11:36. Слово Виталию Туринку. Голова ОГА сообщает, что Запорожская область не лидирует в вопросах внедрения медицинской реформы. Напоминает, о работе национальных программ «Большое строительство» и «Сшить Украину». В рамках второй планируется ремонт трассы Харьков-Симферополь в пределах области и участок трассы от Васильевки до Бердянска.
11:41. Слово берет прокурор Запорожской области Владимир Колюга. Он сообщил, что уже несколько лет подряд снижается количество правонарушений на 10 тыс. населения. Если в 2017 году показатель составлял 175 на 10 тыс., то 2018 снизился до 155, а в прошлом году показатель упал до 135 уголовных правонарушений на 10 тыс. населения. В прочем, показатель все еще гораздо выше, чем по стране – 105,7.
Отмечается снижение (на 16%) количества совершенных тяжких преступлений (С 8 980 до 7520) и на 17,5% - средней тяжести (с 12315 до 10157). В то же время имеет место увеличение особо тяжких преступлений за счет умышленных убийств. В 2019 году на территории области было совершено 95 умышленных убийств.
Также прокурор определил основные направления работы прокуратуры на ближайшее время. Среди них:
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коррупционные преступления
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тяжкие и особо тяжкие преступления в кредитно-финансовой сфере;
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преступления против основ национальной безопасности и преступления, совершенные в сфере оборонно-промышленного комплекса;
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преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств;
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нарушение прав человека представителями правоохранительных органов.
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12:02. Выбирается секретариат в количестве трех депутатов: Николая Волошина, Янины Овсиенко и Татьяны Стулень. За – 66 депутатов.
12:04. Депутаты голосуют за внесение в повестку дня дополнительных вопросов.
Вопрос о границах Днепрорудного не попадает в повестку дня. Екатерина Луценко просит слово.
- Вопрос нельзя вносить в повестку. Для согласования генерального плана нужно выполнить закон о землеустройстве, в первую очередь - статью 46. Если расширяется границы субъекта за счет других субъектов, то этот генплан должен согласоваться с теми территориальными единицами, у которых отнимается территория. Он не был согласован с райсоветами, с тремя сельскими советами, у которых отнимают большое количество земли, - отмечает Екатерина Луценко.
12:19. Самардак зачитывает два обращения от громад.
Депутаты предлагают включить вопрос в повестку дня, чтобы рассмотреть его по существу.
12:24. На голосование ставят предложение о повторном голосование за включение в повестку территориального вопроса. За - 37. Решение не принято.
Депутаты переходят к следующим вопросам.
12:25. Самардак объявляет 5-минутный технический перерыв.
12:41. Депутатов просят занять места.
Самардмак сообщает, что техперсонал обноружил ошибку в работе системы. Сейчас вопрос решен, ошибка устранена, все работает. Просит перерегистрироваться. В зале 61 депутат.
Депутаты продолжают вносить в повестку дополнительные вопросы.
13:31. Депутаты голосуют за повестку дня в целом. За - 69. Решение принято. Повестка дня утверждена.
Слово для оглашения депутатский обращений, предложений и заяв предоставляется представителям партий, фракций и депутатских групп.
13:37. Слово предоставляется Лидии Кривенко. Она сообщает, что штрафы в размере 300 тыс. грн «могут «убить» не только предпринимателя, но и всю его семью». Кроме того, сейчас в Запорожской области усилилось давление на мелких и средних предпринимателей, проходят налоговые и другие проверки. Поэтому она обращается к депутатам с просьбой поддержать микро и малый бизнес. Просит создать рабочую группу по рассмотрению обращения к украинской власти. Передает пакет документов, которые предприниматели писали президенту и Кабмину.
Напомним, что 10 февраля предприниматели из Запорожья и области вышли на Всеукраинскую акцию протеста в защиту малого и среднего бизнеса. Подобные акции одновременно проходили в 20 городах Украины. Участники акции требовали отменить законы 128 и 129, которые обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты и вводят штрафы для тех, кто этого не будет делать.
14:04. Выступает Геннадий Бурка вместе с протестующими против строительства коалинового карьера в Вольнянском районе.
Представители инициативной группы сообщают, что карьер будет открытым, а обогащение будет вести мокрым способом – в истоках реки Вольнянки. Таким образом загрязняющие соединения могут попасть в Днепр. Там же находятся ДВС-1, которые подают воду в Вольнянск и Запорожье. Представители группы заявляют, что в месторождении повышенный радиокативный фон, а документы о влиянии на окружающую среду сфальсифицированы.
Кроме того, через месторождение проходит газопровод высокого давления. Для строительства карьера используются особо ценные земли, с владельцами которых также не согласовывали размещение териконов.
14:21. Выступает Дмитрий Майстро. Возмущается, что на сессии депутаты занимаются ликвидациями коммунальных заведений вместо ликвидационных групп.
14:24. Слово Олегу Буряку. Отмечает важность малого и среднего бизнеса для общей экономики. Обращает внимание на то, что запорожском бизнесу необходима поддержка власти и сотрудничество с государством. По его словам, в системе «Прозоро» нужно выбирать победителя не только из коммерческих соображений, но и из соображений поддержки украинского, запорожского малого и среднего бизнеса.
14:33. Слово Василию Хвостаку. Просит депутатов выделить 5 млн грн на функционирование детского туберкулезного санатория.
14:38. Выступает Луценко. Говорит о том, что необходимо поддержать предпринимателей и обращает внимание, что запуск рынка земли во время военных действий нерационально.
14:49. Самардак сообщает об объявлении. Янина Овсиенко присоединилась к фракции.
14:50. Депутаты регистрируются. Депутатов 55. Согласились работать без перерыва. Начинают рассматривать повестку дня.
Поступило предложение о пакетном голосовании. Голосуют. За - 55. Решение принято.
14:51. Предлагается включить в пакетное голосование вопросы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 80, 85, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118.
Депутаты исключают 55 вопрос и принимают повестку дня за основу. За - 55. Добавляют в пакетное голосование вопросы 79, 74, 75, 88, 81, 82, 83, 86.
Депутаты голосуют в целом. За - 57. Решение по выбранным вопросам принято.
14:56. Принимают проект решения по вопросу № 9. Голосуют за овпросы 10, 18, 20, 21, 22 приняты за основу и в целом. Вопрос 25 об увольнении Гарбара Ю. В. с должности генерального директора «Запорожзеленхоз». Голосуют за основу и в целом. Решения принято.
Депутаты также увольняют директора Черниговской общеобразовательной школы-интернат.
Голосуют за 28-й вопрос. За основу, за - 63. Было поддержано предложение. Голосуют в целом. За - 62. Проект решения принят.
15:21. Вопрос № 39 об адресной помощи нуждающимся. Голосуют за основу. За - 63. Вопрос голосуют в целом с учетом предложения бюджетной комиссии. За - 65. Решение принято.
15:30. Рассматривается 47 вопрос. Голосуют за основу. За - 64. Поступило предложение, принято. Голосуют в целом с учетом предложения. За - 62, решение принято.
Вопрос 55. Голосуют за основу. Депутаты не проголосвали, поскольку думали, что вопрос находился в пакете. Самардак напомнил, что вопрос изъяли из пакета. Поступило предложение вернуть вопрос к голосованию за основу. Приято. Голосуют за основу. За - 61. Решение принято. Ставят на голосование проект решения в целом. За - 64. Решение принято.
15:36. Рассматривается вопрос № 67. Голосуют за основу. За - 63. За основу принято. Голосуют в целом с учетом проголосованного предложения. За - 65, против - 1. Решение принято.
Вопрос 68. Голосуют за основу. За - 64, против - 1. Принято. В целом, за - 59. Решение принято.
Рассматриваетя вопрос 69. Голосуют за основу. За - 63. Принято. Голосуют в целом с учетом предложений. За - 61. Проект решения принят.
Вопрос 70 принимают за основу и в целом. Решение принято. Решения № 71, 72, 73 с учетом вносимых правок.
Рассматривается вопрос № 77 о внесении изменений в программу развития культуры и спорта в регионе. Голосуют за основу. За - 62. От ОГА поступило предложение.
Татьяна Ковылина задавала вопрос, сколько спортсменов получают лицензию на олимпиаду, а также почему не удалось провести оптимизацию. Критикует Наталью Власову, директора профильного управления. По ее мнению, такая менеджерка не нужна.
- Очень уважаемый человек за нее поручился, но она наносит репутационный ущерб и ему, и нам, - отмечает Ковылина.
Голосуют в целом. За - 61. Проект решения принят.
16:07. Кадастровый вопрос № 78. Голосуют за основу и в целом. Решение не принято.
Вопросы 84, 87 приняты за основу и в целом.
Вопрос 89. О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 12.12.2019 № 141 об областном бюджете за 2020 год. Депутаты голосуют за основу. За - 63.
Предложение депутата Коцюбы о дофинансировании противотуберкулезного детского санатория. Федоров предлагает не принимать предложение, а вернуться к вопросу в марте, поскольку существует возможность получить субвенцию для этого санатория, и деньги могут быть выделены зря.
Голосуют за проект решения в целом. За - 64. Решение принято.
90-й вопрос о бюджетных назначениях. Депутаты голосуют за основу и в целом. Принято. Вопрос 91. Принято за основу. Голосуют в целом, за - 54. Решение принято.
16:37. Вопрос 94-й о закреплении депутатов облсовета за городами областного значения, районами области и районами Запорожья. За основу принято. Принято в целом. За - 58.
Рассматривается вопрос о регламенте работы облсовета 7-го созыва. Принято за основу. Предложение вносит Олег Буряк. Голосуют в целом. За - 57. Регламент изменен.
16:44. Вопрос 107 об обращении депутатов к президенту, кабмину и ВРУ относительно земельной реформы. Голосуют за основу. За - 59. Голосуют в целом с учетом предложений. За - 58, решение принято.
Вопрос № 108. О депутатских запросах. Голосуют в целом. Решение принято.
Вопрос № 120 - разное. У депутатов нет предложений.
16:48. Сессия объявляется закрытой. Звучит гимн.