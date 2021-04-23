Фоторепортаж: как проходит сессия Запорожского горсовета

Сегодня, 23 апреля, продолжилось заседание 5-й сессии Запорожского горсовета. Мэр города Владимир Буряк заявил о новом переформатировании городского совета.
Был принят пакет проектов решений, которые касаются выделения материальной помощи гражданам. Помимо этого путем тайного голосования депутаты уволили секретаря городского совета Геннадия Наумова. И сейчас идет подготовка к голосованию за нового кандидата на данную должность.
Также сегодня народные избранники должны избрать новых заместителей мэра.
Как проходит заседание, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.
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