Фоторепортаж: как проходит сессия Запорожского горсовета

РепортерUA 23 Апр 2021 - 15:32

Сегодня, 23 апреля, продолжилось заседание 5-й сессии Запорожского горсовета. Мэр города Владимир Буряк заявил о новом переформатировании городского совета. 

Был принят пакет проектов решений, которые касаются выделения материальной помощи гражданам. Помимо этого путем тайного голосования депутаты уволили секретаря городского совета Геннадия Наумова. И сейчас идет подготовка к голосованию за нового кандидата на данную должность.

Также сегодня народные избранники должны избрать новых заместителей мэра.

Как проходит заседание, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.

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