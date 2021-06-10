На запорожской Хортице стартовали работы по реконструкции. Фото

На острове Хортица начинаются работы по реконструкции. К объектам уже стягивают технику.
Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, в этом году планируется обновить курган с флагштоком, Музей и Казачий круг.
Проект преобразований на Хортице, запланированных на 2021 год, официально был представлен с участием Министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Также начался первый этап реконструкции Музея истории запорожского казачества и кургана. Затем будет развитие казацкого круга, прилегающей инфраструктуры.
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Ранее РепортерUA сообщал о том, что музей не работает на Хортице уже шесть лет. В этом году планируется реставрировать здание и открыть двери для посетителей. Курган со смотровой площадкой и флагштоком станет первым туристическим объектом в Украине, который станет доступным для каждого. Например, дорожка на курган спроектирована под углом 5%, что соответствует нормам ДБН по доступности и позволит любому подняться на вершину и насладиться пейзажами.
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«Также в соответствии с нормами, на каждые 0,8 м высоты предполагается ровное место, где можно сделать перерыв. То есть холм планируется сделать максимально удобным для всех. Сейчас это просто искусственная насыпь земли, добраться к вершине которого могут лишь единицы. Казачий круг станет пространством для реализации общественных проектов: проведение форумов, концертов, масштабных мероприятий с большим количеством участников», - сообщили в ЗОГА.