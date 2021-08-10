В Запорожье состоялась внеочередная сессия горсовета: какие решения приняли депутаты

Сегодня, 10 августа, состоялась внеочередная сессия Запорожского городского совета. На начало заседания в зале зарегистрировался 51 депутат из 64.
Депутаты приняли ряд проектов решений, касающихся выделения материальной помощи горожанам; поддержали решение об обеспечении больных инсулином, а также о выделении средств из бюджета на ремонт жилого дома по ул. Сержанта Медведева, 7, где произошел пожар.
В частности, внесены изменения в Программу развития и содержание жилищно-коммунального хозяйства Запорожья на 2018-2022 годы. Проект предусматривает увеличение расходов на комплекс ремонтно-строительных работ, направленных на улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда в размере 27 млн 357 тыс. 798 гривен по объектам капитального ремонта, в том числе - 5 млн грн на объект «Капитальный ремонт кровли с восстановлением чердачного перекрытия после пожара жилого дома № 7 по ул. Сержанта Медведева в Запорожье.
Очередное же заседание сессии назначено на 13 августа.
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