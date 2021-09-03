В Запорожье уволенного секретаря горсовета восстановили в должности

В Запорожье сегодня, 3 сентября, состоялась внеочередная сессия городского совета. В зале зарегистрировалось 57 депутатов из 64.
На повестке дня один вопрос - выборы секретаря городского совета. Был принят проект решения о признании недействительным распоряжение мэра об увольнении секретаря городского совета Анатолия Куртева и восстановлении его с должности. Данный проект решения был подан с учетом выводов регламентной комиссии, юридического департамента.
Кроме того, Анатолию Куртеву должны выплатить заработную плату с 25 июня 2021 года.
Напомним, 30 июня должна была состояться 7-я сессия городского совета. Но зарегистрировалось только 15 депутатов из 64 избранных в городской совет. После регистрации мэр вышел к трибуне и объяснил причину увольнения Анатолия Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета. По его словам, он не прошел проверку в НАПК.
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