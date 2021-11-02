Вакцинация, отопительный сезон и тарифы: в Запорожье премьер рассказал, чего ожидать от ближайшей зимы. Фото

Сегодня, 2 ноября, в Запорожье в рамках рабочей поездки прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он ознакомился с ходом строительства вантового моста через Днепр, побывал на месте реконструкции областной клинической больницы и создании медицинского научно-практического и учебного комплекса (ХАБ) Юго-востока Украины на базе КНП «Запорожская областная клиническая больница» в рамках Программы Президента Украины «Большое строительство», а после брифинга планирует посетить Запорожскую АЭС.
Премьер в ходе пресс-конференции отметил, что общая стоимость от начала строительства мостов на сегодня составляет более 16,5 млрд. грн.
- Надеемся, что за два обещанных года строительство будет завершено. Подрядчик взял на себя такие моральные обязательства, хотя за проектом его должны строить четыре года, - сообщил Шмыгаль.
Отдельно обсуждались вопросы вакцинации, развитие медицинской инфраструктуры, отопительный сезон и работа теплоэнергетических объектов.
Вакцинация и борьба с коронавирусом
– На прошлой неделе мы били все антирекорды. Но мы убеждены, что на следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введены 15 «красных» зон в 15 областях. Они дают свой результат. Конечно, увеличивается и уровень вакцинации, но также работают и карантинные ограничения, которые и в прошлом году, и в этом уже продемонстрировали свою эффективность. Но без вакцинации, мы понимаем, пандемию преодолеть невозможно, поэтому ключевое задание для каждой области, для каждого главы ОГА, для каждого главврача – выполнять поставленные задания по вакцинации, создавать соответствующую инфраструктуру, соответствующие возможности для вакцинации максимального количества человек, – отметил премьер.
Как сообщил Денис Шмыгаль, в ходе рабочей поездки он также посетил городскую поликлинику, где есть развернутый пункт вакцинации. Там с начала дня провакцинировались более 60 человек, что, по словам премьера, является хорошим темпом и проявлением осознанного отношения граждан.
– Стоит заметить, что 95 % заболевших – это люди невакцинированные, то есть COVID-19 превратился в пандемию среди невакцинированных. Вакцинированные люди болеют редко, а если болеют – то в легкой форме. Меньше 5 % заболевших – вакцинированы, и, соответственно, в реанимации менее 1% привитых людей. Поэтому это важно. Относительно вакцинации также МОЗ ввело новый инструмент контроля и управления, координации вакцинацией – дашборды («умные» панели управления, – ред.), где можно наблюдать практически каждого семейного врача, каждый пункт вакцинации и понимать, кто отстает, а кто работает эффективно.
Премьер-министр напомнил, что в сентябре правительство выделило 400 млн грн на закупку кислородных станций в Украине. Дополнительно в октябре на создание кислородных станций было выделено еще две целевых субвенции: 17 млн грн для Херсонской области и еще 56 млн грн для двух других областей. Вопрос собственного производства кислорода в больницах на сегодня находится на контроле министра и является приоритетом для правительства. Кроме того, в спецфонде до конца года ожидается еще 800 млн грн, которые могут быть направлены в эту сферу.
Отопительный сезон
Относительно отопительного сезона премьер отметил, что никакого отключения газа или электроэнергии не предусматривается, несмотря на распространяющиеся в обществе слухи.
– Мы уже обращали внимание на этот вопрос, запрещено отключение потребителей и бюджетных, и частных от газоснабжения независимого от того, есть договор или нет, утерян он или частный поставщик отказался снабжать. Автоматически человек или заведение переходит на поставщика «последней надежды», это НАК «Нафтогаз». Цена установлена правительством до конца ноября: 7 грн 96 коп. для частных лиц и 7 грн 42 коп. для коммунальных учреждений, она стабильна, это годовой тариф. И по этим ценам газ поставляется непрерывно. Для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, который самостоятельно отапливаются, имеют отдельные котельные, для них цена с транспортировкой и налогом на добавленную стоимость – 16 грн 80 коп. К отопительному сезону на сегодня в Украине готовы практически 99% предприятий, около 80% уже начали отопительный сезон, и еще около 20% пока не начали активный отопительный сезон из-за погодных условий, – рассказал премьер.
Цена на электроэнергию
– Тариф на электроэнергию для населения в Украине установленный и в течении этого года и следующего он будет 1 грн 44 коп. для людей, которые потребляют до 250 кВт в месяц, и на уровне 1 грн 68 коп для тех, кто потребляет больше. И никаких изменений не происходит и не будет происходить, это стабильные зафиксированные тарифы. Относительно цен на рынке электроэнергии – там цена может колебаться, это рынок. Относительно прохождения осенне-зимнего периода в электро-энергетической сфере хочу заметить, что в Запорожской области находится одна из крупнейших в Украине и Европе АЭС. На сегодня там три блока находятся в ремонте, уже в ноябре их должны вывести из ремонта. И мы ожидаем по плану, который подписан министром и руководителем «Энергоатома», что в течение осенне-зимнего периода этого года в Украине будет работать 14 атомных энергоблоков из 15 имеющихся, по схеме «13+1», то есть 13 блоков несут основную нагрузку, и один резервный, который перекрывает риски, – сообщил Денис Шмыгаль.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.