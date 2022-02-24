В Запорожье образовались огромные очереди в банкоматы, аптеки и заправки. Фото. Видео

РепортерUA 24 Фев 2022 - 13:05

Сегодня, 24 февраля, около шести часов утра прозвучали звуки мощных взрывов. В пресс-службе ГУ НПУ Запорожской области сообщили, что была обстреляна военная часть ПВО Близнецы.

Горожане в панике бросились скупать продукты, медикаменты, заправлять автомобили и снимать деньги со счетов. В результате образовались огромные очереди.

Городские власти Запорожья просят не паниковать, оставаться по возможности дома. Граждан призывают пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять данные о передвижении и местах дислокаций украинских военных и техники, месте развертывания блокпостов.

В районе ДК Кирова

Заводский район

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