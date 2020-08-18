Смерть девочки в запорожской «Дубовке»: экс-директору парка вручили подозрение

РепортерUA 18 Авг 2020 - 14:09

Сегодня, 18 августа, в Запорожье вручили подозрение бывшему директору «Дубовий Гай» Олегу Комаренко. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил адвокат семьи погибшей девочки Владимир Ляпин.

Как стало известно, подозрение вручили по ст. 367 УК Украины, служебная халатность.

Напомним, 8 марта в Александровском районе Запорожья на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.

Напомним, что директор парка Олег Комаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.

Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща». 

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