Главное за неделю в Запорожье: «желтая зона», суд над няней и Всеукраинский забег. Фото

Новые карантинные ограничения, «желтая» и «оранжевые» зоны, критика «Khortytsia Freedom», Первый Женский форум и Всеукраинский забег в память погибших воинов. РепортерUA подводит итоги уходящей недели.
МОЗ раскритиковал проведение «Khortytsia Freedom»
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился из-за проведения музыкального фестиваля в Запорожье «Khortytsia Freedom», который проходил в областном центре в течение 19-20 сентября и собрал тысячи посетителей. По его словам, в связи с этим в области ожидается вспышка коронавируса.
«У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто «трэш» какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет», – сказал министр здравоохранения.
Новые карантинные ограничения
На следующий день после проведения фестиваля, а именно с 00:00 21 сентября, в городах и районах Запорожской области был введен желтый и оранжевый уровень эпидемической опасности. Данное решение принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Решением введен «желтый» уровень эпидемической опасности в Запорожье, Бердянске, Мелитополе, Токмаке, Веселовском, Вольнянском, Гуляйпольском, Мелитопольском, Михайловском, Ореховском районах. «Оранжевый» уровень установлен в Пологовском районе.
25 сентября четыре населенных пункта Запорожской области переведены в оранжевую зону. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отнесла к «оранжевой» зоне: Токмак, Мелитополь, Ореховский и Пологовский районы.
«Желтый» уровень эпидемической опасности действует в Запорожье, Бердянске, Веселовском, Вольнянском, Гуляйпольском, Запорожском, Мелитопольском, Михайловском, Новониколаевском, Токмацком и Акимовском районах.
В желтой зоне к предварительным ограничениям добавятся ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.
Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавят прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
О новых карантинных ограничениях мы подробно рассказывали в материале, доступном по ссылке.
Смертельное ДТП на Набережной
На территории Запорожского государственного медицинского университета прошла поминальная служба по погибшим в ДТП марокканским студентам. В мероприятии приняли участие студенты, первый проректор, деканы и заместители деканов международных факультетов № 1 и № 2 ЗГМУ.
Кроме студентов медицинского университета, в салоне «BMW» находилась 17-летняя девушка Джангнун Наржис, которая приехала поступать на подготовительное отделение ЗГМУ, и студент Одесской государственной академии строительства и архитектуры Ель Хадри Закария. Оба они погибли в ДТП. Жертвой аварии стал и студент 3-го курса факультета стоматологии Аазри Уалид.
Запорожская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении виновнику ДТП (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
Спортивные победы
В городе Измир (Турция) состоялся чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет, где настоящей сенсацией стали запорожские девушки Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко.
В финальной битве запорожские девушки доказали, что пробились к решающему поединку отнюдь не случайно. Счет стал 2:0, и Ангелина и Татьяна сенсационно выиграли чемпионат Европы.
Суд над няней
Шевченковский районный суд Запорожья продлил воспитательнице частного детского сада срок содержания под стражей. Таким образом Ирина Суханова, обвиняемая в убийстве годовалой девочки Олеси Гак согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство малолетнего ребенка»), будет находится в СИЗО до 4 октября 2020 года включительно.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.
Бесконтактная оплата проезда
В Запорожье в коммунальном общественном транспорте города начала работать система бесконтактной оплаты проезда. Через две недели ею можно будет воспользоваться во всех коммунальных автобусах, трамваях и троллейбусах.
Соответствующая система уже заработала в 39 больших автобусах, трамваях, троллейбусах КП «Запорожэлектротранс». Через две недели можно будет бесконтактно оплатить проезд во всех автобусах, трамваях и троллейбусах «Запорожэлектротранса». При этом по-прежнему проезд можно будет оплатить и наличными.
Первый Женский Форум
25 сентября, в выставочном центре «Козак-Палац» стартовал Первый в Запорожье Женский Форум. К участию в мероприятии присоединились представительницы бизнеса, маркетинга, менеджмента, психологии, журналистики, дизайна и др.
Первый Женский Форум - стал площадкой для обмена опытом, коммуникации и сотрудничества представительниц разных профессий. Основательницы бизнеса и женщины на руководящих должностях мотивируют участниц мероприятия к дальнейшему профессиональному и личностному росту.
Выступили приглашенные из столицы спикеры: Алина Баженова, Елена Борисова, Юлия Савостина, Валерия Бородина, Оксана Кись, Марина Авдеева, а также актриса Ада Роговцева и телеведущая Маша Ефросинина.
Всеукраинский забег
В субботу, 26 сентября, состоялся Всеукраинский патриотический забег «Уважаю воинов, бегу за героев Украины». Мероприятие проводится во многих городах Украины в память о воинах, которые погибли в борьбе за независимость страны.
Все участники патриотического забега должны были преодолеть дистанцию на выбор в 2, 5 или 10 км. По условиям акции вместе с номером участника на форме указано имя павшего защитника или защитницы, в память о котором участник будет осуществлять забег. Тех участников, которые преодолели дистанции первыми, отметили наградами.
Участие приняли около 140 человек.