За кресла в Запорожском областном совете будут бороться кандидаты от 13 партий: список

Центральная избирательная комиссия обнародовала список партий, которые будут участвовать в выборах в Запорожский областной совет.
Так, за кресла депутатов Запорожского областного совета будут бороться кандидаты от 13 партий. Зарегистрировано 839 кандидатов.
Список:
- Партія Зелених України - 68 кандидатов
- політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 84
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТь» - 48
- Політична партія «За Майбутнє» - 84
- Політична партія «НАШ КРАЙ» - 62
- Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА» - 71
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 84
- Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» - 45
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ» - 48
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» - 41
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПОРЯДОК» - 43
- Політична партія «Радикальна Партія Олега Ляшка» - 77
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» - 84.
С полным списком кандидатов, можно ознакомиться по ссылке.
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