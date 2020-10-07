За кресла в Запорожском областном совете будут бороться кандидаты от 13 партий: список

РепортерUA 07 Окт 2020 - 12:53

Центральная избирательная комиссия обнародовала список партий, которые будут участвовать в выборах в Запорожский областной совет.

Так, за кресла депутатов Запорожского областного совета будут бороться кандидаты от 13 партий. Зарегистрировано 839 кандидатов. 

Список:

  1. Партія Зелених України - 68 кандидатов
  2. політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 84
  3. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТь» - 48
  4. Політична партія «За Майбутнє» - 84
  5. Політична партія «НАШ КРАЙ» - 62
  6. Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА» - 71
  7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - 84
  8. Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» - 45
  9. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ» - 48
  10. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» - 41
  11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПОРЯДОК» - 43
  12. Політична партія «Радикальна Партія Олега Ляшка» - 77
  13. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»  - 84.

С полным списком кандидатов, можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...