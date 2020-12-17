В Запорожье суд отправил обвиняемого в убийстве Насти Бобковой под круглосуточный домашний арест

Сегодня, 17 декабря, Шевченовский районный суд изменил меру пресечения обвиняемому в убийстве 8-летней Насти Бобковой.
Как стало известно, прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд ходатайство не удовлетворил и отправил обвиняемого под круглосуточный домашний арест.
Отметим, что дело слушается в суде более 5 лет.
Напомним, в июне 2015 года жители Запорожья искали пропавшую 8-летнюю Настю Бобкову. Позже ее нашли мертвой на о. Хортица. 14 июня, 34-летнему запорожцу, которого подозревают в убийстве 8-летней Насти Бобковой, вручили подозрение в совершении умышленного убийства ребенка (п. 2 ч. 2. ст 115 УК Украины). Орджоникидзевский райсуд Запорожья определил меру пресечения для подозреваемого сроком на 60 дней.
Сообщалось, что подозреваемому грозит пожизненное заключение согласно ст. 115 ч. 2. В последний путь погибшую Настю провели 15 июня. Проститься с девочкой пришли несколько сотен запорожцев.
В августе 2015 года в Запорожском следственном изоляторе мужчина пытался покончить с собой.
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