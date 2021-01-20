Убийцу 11-летней Дарьи Лукьяненко приговорили к 15 годам лишения свободы. Фото

Обвиняемый в жестоком убийстве 11 -летней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов приговорен к 15 годам лишения свободы. Такой приговор вынесен Раздельнянским райсудом Одесской области.
Родные Даши намерены обжаловать решение суда и настаивать на пожизненном заключении для обвиняемого. По словам их адвоката Рубена Степаняна, суд не учел надругательство над телом убитого ребенка, которое убийца спрятал в выгребной яме.
«Судили настоящего педофила, который не совершил изнасилования лишь потому, что у него не наступила эрекция. Надругательство над трупом суд не поставил в вину Тарасову. То есть он получил срок лишь за похищение несовершеннолетней и убийство», - добавил Степанян.
Также суд присудил всего 800 тысяч морального ущерба в пользу отца убитой девочки.
Отметим, во время судебного заседания обвиняемый попытался покончить жизнь самоубийством, резанув себя лезвием по шее.
Напомним, в июне 2019 года в селе Ивановка под Одессой была изнасилована и затем жестоко убита 11 летняя Дарья Лукьяненко, ее тело позже обнаружили в выгребной яме. Главным подозреваемым по делу проходил односельчанин Даши Николай Тарасов. После задержания он признался в убийстве девочки. Но на заседании суда 10 декабря 2019 года он внезапно изменил показания, заявив, что признался в преступлении под давлением.
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