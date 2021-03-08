Фоторепортаж: у стен запорожской мэрии женщины требовали открыть приют для пострадавших от домашнего насилия

РепортерUA 08 Мар 2021 - 15:30

Сегодня, 8 марта, жительницы Запорожья вышли на акцию протеста к зданию городского совета. Они требовали, чтобы в городе создали специализированный приют для пострадавших от домашнего насилия.

По словам одной из участниц митинга Анны Бобино, в конце января ни один из депутатов Запорожского горсовета не поддержал проект о создании специализированного приюта для пострадавших от домашнего насилия - даже те, кто сами агитировали за это. Хотя по петицию проголосовали более 750 человек.

Участницы акции заявили, что есть международная практика, постановление Кабмина и опыт запорожских организаций, которые говорят о том, что нужно именно отдельное специализированное учреждение - с тайным адресом, поскольку агрессоры преследуют пострадавших. Однако, народные избранники не учли это и сделали так, как удобно им. Депутаты расширили коммунальное учреждение «Затишна домівка» и теперь предлагают направлять пострадавших туда, где живут дети-сироты и беременные женщины - подвергая всех опасности.

«В Запорожье проживает около 400 тыс. женщин. Каждая третья из них - а это примерно 130 тыс. человек - хотя бы раз в жизни подвергалась насилию и нуждалась в безопасном месте. В Запорожье до сих пор нет ни одного приюта для женщин, страдающих от насилия! Случаев огромное количество. Это хорошо, если у женщины есть к кому пойти, но есть же такие  случаи, когда у женщин совсем никого нет и им необходим такой шелтер. Более того, это закреплено в международном документе – Стамбульской конвенции, которая до сих пор не ратифицирована в Украине, но подписана. И согласно ей на 10 тыс. населения города должно быть хотя бы одно безопасное место. Это значит, что в Запорожье должно быть, как минимум 75 таких мест. Но у нас их нет ни одного.  Сейчас депутаты расширили полномочия приюта «Затишна домівка», но на самом деле он не заменит шелтер. Потому что шелтер подразумевает, что место должно быть засекречено и безопасно от посторонних», - заявила Анна Бобино.

Акция проходила под лозунгом «Смотри, куда жмешь!». Таким образом организаторы призвали  депутатов не только обращать внимание на цвет кнопки при голосовании, но и думать - на кого повлияет их решение, кто может пострадать.

Напомним, более 750 человек подписали петицию с призывом открыть шелтер для пострадавших от насилия женщин.

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