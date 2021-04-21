В пятницу состоится продолжение пятой сессии Запорожского горсовета

РепортерUA 21 Апр 2021 - 10:52

В пятницу, 23 апреля, состоится продолжение пятой сессии Запорожского горсовета. Распоряжение мэра о созыве сессии опубликовано на сайте мэрии от 20 апреля. 

Начало в 11:00. Ранее РепортерUA сообщал о том, что сессию открыли 31 марта, но заседание было перервано из-за сообщения о минировании горсовета.

Планировалось, что заседание состоится 14 апреля. Но, в связи с ухудшением эпидемической ситуации и введением «красной» зоны сессию снова отложили

Напомним, что в основной повестке дня сессии - 45 проектов решений, а также 43 дополнительных. Депутаты должны были предоставить возможность коммунальным предприятиям и больницам улучшить материальную базу в финансовый лизинг. Речь идет о приобретении техники для «Городских тепловых сетей», «Водоканала», «ЭЛУАДа», а также дорогостоящих аппаратов для скорой помощи, больниц № 5 и № 9.

Также предлагалось рассмотреть ряд петиций запорожцев, набравшие необходимое количество голосов, в частности, о создании в городе зоополиции, площадки для дрифта и сохранении начальной школы в двух гимназиях. 

Кроме того, именно на этой сессии должны были рассмотреть Программу развития и совершенствования пассажирского транспорта в городе Запорожье на 2021-2023 годы (пока без финансового наполнения), Целевую программу об обеспечении речных перевозок к садово-огородным участкам, на реализацию которой нужны три миллиона гривен, а также о численности аппарата Запорожского городского совета и его исполнительных органов, которую предлагается установить в количестве 1881 единиц. На содержание чиновников в этом году нужно дополнительно более четырех миллионов гривен.

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