В Запорожье вантовый мост станет самым высоким в Украине. Фото

РепортерUA 20 Авг 2021 - 10:10

В Запорожье вантовый мост, который входит в состав автотранспортной магистрали через реку Днепр, будет самым высоким мостом в Украине и восьмым самым высоким вантовым мостом в Европе. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.

На вантовом мосту в Запорожье мостостроители работают одновременно на пилонах, а также на верховой и низовой части моста.

Строители уже забетонировали (первую после возобновления работ, 10 августа) захватку, высотой 3,3 метра. Сейчас выполняются работы по армированию и монтажу опалубки для бетонирования следующей захватки. 

На сегодня, на объекте строительства автотранспортной магистрали работают 530 работников. Работы от возобновления строительства продолжаются в круглосуточном режиме. 

Проектная высота пилонов - 166 метров. Длина вантового моста - 660 метра. 

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