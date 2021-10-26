Украина выиграла в суде по делу о «скифском золоте»

РепортерUA 26 Окт 2021 - 13:12

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое рассматривалось на протяжении семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

Отметим, речь идет о более 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. В основном это археологические находки, стоимость коллекции составляет около 10 млн евро.

Принадлежность «скифского золота» украинская сторона оспаривала с музеями в оккупированном Крыму, коллекция которых была передана на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона. После российской оккупации полуострова коллекцию не стали передавать крымским музеям.

На решение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! «Скифское золото» вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры - за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а затем и Крым», - отметил он в своем Twitter.

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