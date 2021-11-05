Запорожского полицейского, которого подозревают в избиении участника митинга, отстранили от работы

В Запорожье мужчина, который пострадал во время митинга против вакцинации возле ЗОГА, написал заявление о причинении телесных повреждений работником полиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, его заявление передано в ТУ ДБР. Также в отношении гр. 1967 г.р. составлено два административных материала (по ст. 185 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего» и ч. 2 ст. 44-3 «Нарушение правил по карантину людей» КУоАП).
Также в полиции отметили, что с целью полного и объективного выяснения всех обстоятельств совершения полицейскими дисциплинарного проступка, в соответствии с требованиями статьи 17 Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины, утвержденного Законом Украины от 15 марта 2018 г. № 2337-VIII, и статьи 70 Закона Украины «О Национальной полиции» на время проведения служебного расследования полицейского, который может быть причастен к нанесению телесных повреждений одному из активистов во время проведения антиковидного митинга 3 ноября у здания Запорожской облгосадминистрации, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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