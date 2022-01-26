Стартовала 12-я сессия Запорожского горсовета: онлайн-репортаж

Сегодня, 26 января, стартовала 12-я сессия Запорожского городского совета. В основной повестке дня находится 14 проектов решений. Отметим, что это первая сессия горсовета в 2022 году.
Как сообщал РепортерUA ранее, депутаты планируют рассмотреть вопросы, касающиеся деятельности Центра предоставления административных услуг, утвердить перечень видов работ и и объектов по Запорожью, на которых будут отбывать наказание лица, осужденные к общественным работам в 2022 году, утвердить перечень проектов решений горсовета по вопросам землеупорядочной документации и прочее.
11:10. Депутаты собираются в сессионном зале городского совета.
11:24. Регистрация. В зале 52 депутата из 64, сессия объявляется открытой.
Звучит гимн.
11:26. Депутаты горсовета почтили минутой молчания погибших в зоне ООС украинских военных.
Депутатов и всех присутствующих в зале просят одеть маски.
И.о. мэра Анатолий Куртев прокомментировал ситуацию с минированием учебных заведений в Запорожье. Он отметил, что вопрос находится под усиленным контролем соответствующих органов, гордская власть активно с ними сотрудничает.
- В течение последних месяцев проходит усиленная информационная атака, - сообщил Куртев. - Нужно сохранять спокойствие и не нагнетать панику. Сейчас мы с вами столкнулись с одним из вариантов гибридной войны.
11:35. Депутаты заслушивают отчет деятельности патрульной полиции Запорожской области за 2021 год. Слово предоставили руководителю управления патрульной полиции в Запорожской области Светлане Михайловской.
11:43. Анатолий Куртев предлагает внести в основную повестку дня дополнительные вопросы. Голосуют за основу. За - 48, принято.
Вносят дополнительные вопросы в повестку. И.о. мэра зачитывает каждый проект решения.
12:10. Есть предложение вопросы с 19 по 55 из дополнительных вопросов рассмотреть в первую очередь (материальная помощь на лечение). Депутаты поддержали. Также депутаты поддерживают рассмотрение дополнительных вопросов № 11, 12 вместе с вопросом № 16 из основной повестки.
12:13. Депутаты просят включить в повестку обращение к полиции и СБУ области относительно минирования учебных заведений. Поддержано.
Также рассматривается обращение к президенту, ВРУ, Кабмину и СНБО относительно укрепления обороноспособности и национального сопротивления. Не включено в повестку.
12:18. Утверждают в целом повестку дня сессии. Решение принято. За - 51 депутат.
Создают рабочие органы сессии: секретариат, счетную и редакционную комиссии.
12:20. В горсовет поступили обращения граждан о предоставлении слова. Слово предоставили запорожанке Галине Самсыке относительно экологической катастрофы на реке Днепр.
12:26. Предоставляется не менее 30 минут для оглашения депутатских запросов.
Также рассматривают протокольные поручения прошлой сессии.
12:38. Партия «Єднання» инициирует создание рабочей группы по вопросу выбора названия нового запорожского моста. Куртев отмечает, что вопрос уже обрабатывается Департаментом внутренней политики, к выбору названия планируется привлечь всех запорожцев.
12:45. Партия «Европейская солидарность» просит создать комиссию по рассмотрению вопроса увольнения Дианы Богочаровой, которая участвовала в акции поддержки Петра Порошенко в Киеве. И. о. мэра Анатолий Куртев отметил, что комиссия по этому вопросу также уже работает.
Геннадий Наумов («Єднання») предлагает рассмотреть вопрос повышение стоимости проезда в общественном транспорте Запорожья, в частности отложить поднятие цен до окончания отопительного сезона. Куртев отметил, что работа над вопросом повышения цен и обновления подвижного состава ведется.
12:52. Слово предоставляется Андрею Согорину («Европейская Солидарность»).
13:21. Депутаты выступают по очереди.
13:27. Депутаты рассматривают регламент сессии. Голосуют. Поддерживают.
Куртев сообщает о конфликте интересов по вопросам № 27, 31. Также о конфликте интересов по другим вопросам сообщают некоторые депутаты.
Переходят к рассмотрению повестки дня. Депутаты голосуют по включению в блочное голосование вопросов № 19-55 из дополнительной повестки (предоставление мат. помощи). Голосуют за пакет - принято.
13:32. Рассматривается вопрос «О внесении изменений в Положения об управлении социальной защиты населения Запорожского городского совета и управлении социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам». Голосуют в целом. Принято.
«О внесении дополнений в решение Запорожского городского совета от 24.11.2021 №23 «Об утверждении плана деятельности по подготовке проектов регуляторных актов на 2022 год» (обнародовано 12.01.2022, уточнено 21.01.2022) (вариант 2)». Голосуют в целом. Принято.
«Об утверждении Регламента работы Центра предоставления административных услуг г. Запорожья и его территориальных подразделений». Голосуют в целом. Вопрос принят.
«Об определении перечня административных услуг, предоставляемых через Центр предоставления административных услуг г.Запорожья и его территориальные подразделений (вариант 2)». Голосуют в целом. Поддержано.
Переходят к вопросу «Об утверждении перечня видов работ и объектов по г. Запорожью, на которых будут отбывать наказание лица, приговоренные к общественным работам в 2022 году». Голосуют в целом. Вопрос принят.
13:35. Рассматривают вопрос «Об оплате труда работников учреждения «Инспекция по благоустройству города Запорожья» Запорожского городского совета, созданного решением городского совета от 24.11.2021 №41 «О реформировании Инспекции по благоустройству в городе Запорожье». Поддержано.
«О предоставлении согласия ООО “УЛИСС-ТУР” на передачу долей объектов недвижимого имущества в уставный капитал». Голосуют в целом. Принято.
Рассматривается вопрос «О предоставлении разрешения Подвальному Д.И. на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по ул. Закрываева между домами № 61-63 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений». Голосуют в целом. Вопрос не принят.
Аналогичный вопрос об отказе о предоставлении разрешения Подвальному Д. И. Решение принято.
«О предоставлении разрешения игр. Кравченко С.В. на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по ул.Бурденко,8 для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок)». Голосуют в целом. Решение не принято. Аналогичный вопрос об отказе в разрешении депутаты поддерживают.
13:39. Переходят к рассмотрению вопроса «Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации (обнародовано 11.01.2022, дополнено 24.01.2022, 25.01.2022) (вариант 3)». Депутаты голосуют за основу. Решение принято.
Голосуют за предложение. Принято. Голосуют по вопросу в целом. Поддержано.
Рассматривают «Перечень проектов решений городского совета по вопросам утверждения землеустроительной документации (вопрос 1-46)». Голосуют за основу. Принято.
Голосуют за предложение. Принято. Депутаты поддерживают вопрос в целом.
Вопрос «Об утверждении отчета временной контрольной комиссии Запорожского городского совета по вопросам проверки деятельности департамента образования и науки Запорожского городского совета». Голосуют в целом. Принято.
13:45. Переходят к рассмотрению дополнительных вопросов.
«Об определении уполномоченного органа по вопросам выдачи разрешений на нарушение объектов благоустройства или отказа в их выдаче, переоформлении, выдаче дубликатов, аннулировании разрешений в городе Запорожье». Голосуют в целом. Решение принято.
«О реорганизации коммунального предприятия «Центральный парк культуры и отдыха «Дубовая роща» путем присоединения к коммунальному предприятию «Титан». Голосуют в целом. Принято.
Рассматривают вопрос «О согласовании реструктуризации задолженности Концерна «Городские тепловые сети» за потребленный природный газ». Голосуют в целом. За - 50. Принято.
Рассматривается вопрос «О внесении изменений в Положение «О департаменте управления жилищно-коммунального хозяйства Запорожского городского совета, утвержденного решением Запорожского городского совета от 03.11.2021 №45, в новой редакции». Голосуют в целом. Принято.
Вопрос «О предоставлении согласия на безвозмездную передачу в государственную собственность в сферу управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте другого отдельного индивидуально определенного имущества права коммунальной собственности Запорожской городской территориальной общины». Голосуют в целом.
13:48. Депутаты рассматривают вопрос «О поддержке электронной петиции №7127 «Заменить маршрутки Спринтеры на низкопольные автобусы среднего класса А10 производства ЗАЗа». Голосуют в целом. Решение не принято, проект поддержали только 16 депутатов.
Рассматривают вопрос «О поддержке электронной петиции №7277 «Ввести ночной режим работы общественного транспорта». За - 12 депутатов. Решение не принято.
Следующий вопрос «О некоторых вопросах реформирования юридической службы г. Запорожья» голосуют за основу. Предлагается правка проекта. Голосуют, поддержано. Голосуют решение в целом. Принято.
13:52. Рассматривается вопрос «О проведении земельных торгов по продаже права аренды земельного участка кадастровый номер 2310100000:04:022:0084 расположенного по адресу по ул.Братская/ул.Адмирала Макарова и утверждение условий его продажи». Принято.
Вопрос «Об утверждении перечня объектов права коммунальной собственности г.Запорожья, подлежащих приватизации». Голосуют в целом, решение принято.
Вопрос «О закреплении на праве оперативного управления за департаментом образования и науки Запорожского городского совета специализированного автобуса для перевозки школьников». Голосуют в целом. Решение принято.
Вопрос о ликвидации учебно-жилищного комплекса «Глобус» (О прекращении коммунальной организации (учреждения, заведения) «Учебно-жилой комплекс «Глобус» путем ликвидации). Голосуют в целом. Принято.
Вопрос «О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 24.04.2013 №17 «Об утверждении Порядка проведения консультаций с общественностью по вопросам общественно-экономического развития г.Запорожья». Голосуют за основу. Решение принято. Озвучивается предложение. Голосуют. Принято. Впорос принят в целом.
Вопрос «О внесении изменений в решение городского совета от 22.12.2021 №85 «О некоторых мерах по координации деятельности исполнительных органов Запорожского городского совета при осуществлении продажи земельных участков коммунальной собственности, не подлежащих продаже на конкурентных началах (на земельных торгах)». Голосуют в целом.
Произошел сбой в системе голосования. Объявлен технический перерыв.
14:00. Голосование возобновилось. Голосуют повторно. Решение принято.
Рассматривается вопрос «Об обращении депутатов Запорожского городского совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины об отмене приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2018 №315, которым утверждена Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг и приостановление утверждения нового приказа Министерства развития общин и территорий Украины «О внесении изменений в Методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг». Голосуют в целом. Решение принято.
Вопрос «О передаче в аренду недвижимого и другого отдельного индивидуально определенного имущества коммунальной собственности г.Запорожья субъектам хозяйствования, предоставляющих услуги для организации питания детей в учебных заведениях г. Запорожья и являются победителями тендера на закупку таких услуг». Голосуют в целом. Принято.
Рассматривается обращение депутатов относительно минирования учебных заведений в Запорожье. Голосуют по проекту решения в целом. За - 47, решение принято.
Рассматривают «Разное». Желающих нет. Вопросы повестки дня исчерпаны.
14:05. 12-я сессия объявляется закрытой. Звучит гимн.
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