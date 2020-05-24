Суд в Житомире избрал меру пресечения подозреваемому в расстреле семи человек

РепортерUA 24 мая 2020 - 13:09

Суд в Житомире избрал меру пресечения подозреваемому в расстреле семи человек в Попельнянском районе. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Постановлением Королевского районного суда города Житомира 23 мая 2020 года подозреваемому в убийстве семи человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога», – говорится в сообщении.

Мужчина будет находиться под арестом два месяца – до 20 июля.

По данным следствия, 22 мая на берегу водоема, близ села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил семь человек, среди которых – бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса генпрокурора.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...