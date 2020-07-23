В Запорожье суд оставил под стражей женщину, обвиняемую в убийстве годовалой девочки. Фото. Видео

Сегодня, 23 июля, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья состоялось заседание по делу Ирины Сухановой, обвиняемой в убийстве годовалой девочки Олеси Гак в частном детском саду. Суд рассмотрел ходатайство адвоката обвиняемой об изменении ей меры пресечения.
На заседании было рассмотрено сразу несколько ходатайств. В частности, защита ходатайствовала о рассмотрении в закрытом режиме результатов судебно-медицинской экспертизы и допросе свидетеля, которые могли стать основаниями для изменения меры пресечения обвиняемой. Также было подано ходатайство о допросе пострадавшей. Последнее суд отклонил.
Часть заседания, по решению суда, прошла в закрытом режиме, а именно исследование результатов судмедэкспертизы и допрос свидетеля - старшей дочери Ирины Сухановой.
По итогу судья Воробьев огласил решение: оставить обвиняемую в убийстве годовалой девочки Ирину Суханову под стражей.
Отметим также, что мама погибшей девочки - Алина Гак, сообщила о новых деталях. В частности, в материалах дела появилась информация, что приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи не оказывали ребенку никакой помощи, а сразу же констатировали клиническую смерть. Родители с такими действиями медиков не согласны и отмечают, что это проявление халатности.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.