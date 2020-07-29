Запорожский апелляционный суд взял под стражу подозреваемого в избиении бойца «Азова». Фото

Запорожский апелляционный суд сегодня, 29 июля, изменил меру пресечения подозреваемому в избиении 29-летнего бойца полка «Азов», по причине которых он скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Подозреваемый и его защитники приняли участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из Коммунарского районного суда г. Запорожья. Также в зале апелляционного суда присутствовали представители батальона «Азов», ветеранской общественности, общественности и средств массовой информации.
Коллегия судей, рассмотрев материалы дела, согласилась с доводами прокурора и удовлетворила апелляционную жалобу, изменив подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, вечером 21 июля, ожидая жену под магазином, азовец не смог стерпеть нахальное поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам. Он сделал е му замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за его жизнь, но вывести его из комы так и не удалось.
Ранее, Коммунарский районный суд отпустил подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений Олегу Черевко под залог в 40 тыс. гривен.