В Запорожье воспитательницу детсада оставили под стражей еще на 60 суток

Вчера, 30 сентября, состоялось подготовительное судебное заседание относительно владелицы нелегального детского сада, которую подозревают в убийстве ребенка.
В подготовительном судебном заседании коллегией суда было отказано в удовлетворении ходатайства адвоката Павла Будилки об отводе прокурора Запорожской местной прокуратуры № 1 Жулай Г.С.
Также коллегия суда отказала в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемой по рассмотрению уголовного производства в закрытом судебном заседании.
Кроме того, обвиняемой продлили срок содержания под стражей на 60 суток, то есть до 29 ноября 2020 года включительно. Следующее заседание назначено на 9 октября на 11:00.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.
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