Опубликованы официальные результаты выборов мэра Запорожья

Запорожская городская территориальная избирательная комиссия опубликовала официальные результаты выборов на пост мэра Запорожья.
Действующий мэр Владимир Буряк от «Партии Буряка «Єднання» выиграл выборы. За него проголосовали 101 тыс. 765 избирателей, или 59,99% проголосовавших.
На втором месте - Валерий Прозапас от «Европейской солидарности». За него проголосовали 19 тыс. 402 избирателей, или 11,39%.
Третье место занял Виталий Тишечко от партии «Слуга народа» - 11,39% (19 тыс. 334).
Далее идут Олеся Крамаренко («За будущее») - 5 357 голосов и Виталий Рябцев («Всеукраинское объединение «Батьківщина») – 5 145 голосов. Остальные кандидаты набрали менее 5 тыс. голосов избирателей.
Всего на должность мэра Запорожья баллотировалось 10 кандидатов.