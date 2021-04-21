Прокуратура просит суд пересмотреть меру пресечения запорожскому депутату, которого подозревают во взяточничестве

В Запорожский апелляционный суд поступила жалоба об изменении заведующему отделением Городской больницы экстренной медицинской помощи Дмитрию Ивахненко меры пресечения.
В суд поступила апелляционная жалоба прокурора на постановление Орджоникидзевского районного суда Запорожья от 12 апреля, которым оставлено без удовлетворения ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде круглосуточного ареста к Дмитрию Ивахненко, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства с возложением определенных обязанностей.
Поручителями выступили три депутата горсовета. Еще одним подозреваемым является врач из нейрохирургического отделения и физлицо-предприниматель, который работает на первом этаже больнице.
По данным следствия, несколько должностных лиц медицинского учреждения, среди которых Дмитрий Иваненко, подозреваются в незаконном получении денег от людей с инвалидностью за предоставление медицинских услуг, подпадающих под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды был привлечен посредник, который непосредственно получал и передавал деньги. В апелляционной жалобе прокурор просит постановление местного суда отменить, постановить новое решение, которым выбрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Рассмотрение апелляции назначено на 15:00 12 мая.
Напомним, что Дмитрий Ивахненко является заведующий отделением КНП «Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи» Запорожского городского совета, а также депутатом горсовета, членом политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання».