Активисты требуют проверить все аттракционы в запорожской «Дубовке»

В «Дубовке» может произойти очередная трагедия. Об этом заявил адвокат, экоактивист Денис Тарасов.
По его словам, бывший директора парка Олег Комаренко не понес ответственности и даже не является подозреваемым в уничтожении парка, вырубке деревьев и незаконном обустройстве дороги через парк для ресторана «Санрайз», а также в гибели девочки 8 марта этого года.
«Более того, новое руководство парка продолжает его уничтожение, а городская власть выделяет 6 млн грн на реализацию проекта в интересах владельца ресторана. Проекта, который не был согласован Департаментом экологии и не прошел оценку влияния на окружающую среду, так как несет существенный вред и опасен для парка», – отмечает Денис Тарасов.
По словам активиста, аттракционы в парке, которым уже почти 50 лет, остаются заброшенными и несут угрозу жизни и здоровью посетителям.
«В связи с этим мы направили открытое письмо в Запорожский экспертно-технический центр Гоструда, чтобы они проверили аттракционы в парке «Дубовая Роща» до начала их эксплуатации в этом сезоне, ведь есть все предпосылки, что они так же могут рухнуть и убить людей как злополучная статуя медведя», – подчеркнул Тарасов.
Напомним, 8 марта в Александровском районе Запорожья на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.
Напомним, что директор парка Олег Комаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.
Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща». В пятницу, 13 марта, Олега Комаренко уволили с занимаемой должности.
РепортерUA также публиковал фотографии еще одного опасного места в «Дубовке» - веревочного парка, который так и не демонтировали.