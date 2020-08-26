Кредиты, приватизация и выплата зарплат: онлайн-репортаж 52-й сессии Запорожского горсовета

Сегодня, 26 августа, началась 52-я сессия Запорожского горсовета. В основной повестке дня - 33 вопроса.
В условиях карантина сессия городского совета состоится с минимальным количеством участников. Кроме участников заседания приглашены докладчики, руководители департаментов, управлений по тем направлениям, по которым будут рассматриваться проекты решений во время сессии.
Среди важных вопросов сессии:
- выделение 50 млн грн на зарплаты учителям и 25 млн грн на оплату труда медиков, а также 2,9 млн гривен на подготовку к учебному году в условиях карантина;
- рассмотрение проекта решения о компенсации процентных ставок по кредитам на жилье. Запорожцы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, смогут получить займы и платить в два раза меньше средств по процентам. На этот год предлагается заложить в бюджете города на эти цели 500 тыс. грн.;
- выделение средств на разработку проектно-сметной документации для реставрации дома на пр. Соборном, 234;
- увеличение финансирования программы софинансирования ремонтов многоквартирных домов на 2,7 млн грн;
- КП «Запорожэлектротранс» просить горсовет дать согласие на открытие кредитной линии до 45 млн гривен. Деньги нужны для досрочного выполнения условий договора лизинга на покупку новых троллейбусов, обновление парка электротранспорта, выполнение реконструкции части территории троллейбусного парка по ул. Складская, 13 и строительству контактной сети троллейбуса по ул.Истомина (от разворотного кольца троллейбуса до ул. Буревесников), а также обеспечения надлежащей работы предприятия. Кредитная линия будет открыта на три года с льготным периодом возврата средств не менее 6 месяцев; процентная ставка - не более 13% годовых (ежемесячная уплата). Согласно документам, в качестве залога КП оставляет комплекс строений и сооружений, а также автобусы и троллейбусы, в том числе и купленные в лизинг, с пометкой «будет оформлено рефинансирование».
- внесение изменений в решение об ограничении бесплатного проезда для льготников. Отныне в будни бесплатный проезд для льготных категорий останется с 10:00 до 16:00, чтобы избежать скопления людей в часы пик, а в праздничные и выходные дни все, кто имеет право на льготы на проезд, смогут пользоваться им в течение всего дня, без ограничений во времени.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:16. Регистрация. В зале - 41 депутат из 64.
11:17. Звучит гимн.
11:22. Мэр Владимир Буряк рассказывает об измнениях в депутатском корпусе. По его словам, депутат Юрий Орешкин написал заявление о выходе из фракции «Оппозиционный блок».
11:23. Почтили минутой молчания память военных, которые погибли за независимость Украины.
Предоставляется время для отчета руководителей местных прокуратур.
11:28. К трибуне выходит руководитель прокуратуры № 1 Ирина Бутенко. Докладывает о первых результатах деятельности за первое полугодие 2020 года. Напоминает о сообщении подозрений экспертам по оценке земли, которые занижали стоимость земельных участков.
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Депутат Виталий Рябцев говорит о том, что только вчера вопрос о передачи около 100 земельных участков был вынесен на рассмотрение сессии городского совета. Он попросил Ирину Бутенко считать это его официальным заявлением в прокуратуру.
11:37. К трибуне выходит руководитель местной прокуратуры № 2. Говорит, что в 2020 году удалось достичь позитивной динамики в таких преступлениях - уменьшилось количество совершения тяжких преступлений.
Далее докладывает заместитель руководителя местной прокуратуры № 3 (Днепровский, Хортицкий район, Запорожья). Количество зарегистрированых преступений сократилось на 16% в Днепровском районе и на 30% - в Хортицком.
11:57. Заместителя городского головы Городинского поздравили с днем рождения.
11:58. Выступает депутат Виталий Тишечко. Говорит о том, что баллотируется на пост мэра и поэтому подал заявление о исключении его из фракции «Новая политика».
Принимают повестку дня за основу. За - 39. Принято.Вопрос № 11 - О внесении изменений в Программу «Образование на 2019-2021 годы», утвержденной решением Запорожского городского совета от 19.12.2018 № 41 «Об утверждении программ по образовательной области» предлагают снять с повестки дня. За - 36. Принято.
Проекты решения с № 27, 28 29 30, 31, 32, 33 снимаются с расмотрения и переносятся на следующую сессию. Голосуют. За - 41. Принято.
12:05. Вносят дополнительные проекты решения в повестку дня. Предлагается внести в повестку еще 74 вопроса.
12:20. Мэр напоминает, что бесплатный проезд для пенсионеров действует с 10:00 до 16:00 в будние дни. Иницирует решение, согласно которому в выходные и праздничные дни для пенсионеров не будет такого ограничения.
12:32. Обсуждают вопросы «Об утверждении существенных условий энергосервисного договора по объекту энергосервиса». Речь идет о ряде объектов.
Докладывает заместитель мэра Анатолий Пустоваров.
Приводим пример договора по одному из объектов.
Депутат Николай Белый выступает с критикой, ссылаясь на пост заместителя главы Государственного агентства по энергоэффективности.
Депутат Ирина Костенко говорит Пустоварову, что на комиссии не рассматривали эти вопросы, а ему не доверяет. Предлагает рассмотреть на следующей сессии.
«Прекратите врать, Анатолий Иванович. Я хожу на каждую комиссию. Только вчера на почту поступили эти предложения», - говорит Костенко.
12:39. Депутат Олег Королев предлагает включить в повестку дня и у депутатов время будет разобраться.
Включают в пакетное голосование проект решений с № 29 по № 61 и с № 63- № 68. Голосуют. За - 36.
Перечень объектов:
13:00. Вопросы, касающиеся выделения материальной помощи, также хотят включить в пакетное голосование. За - 45.
13:25. Депутаты от «Батькивщина» вносит предложение запретить на территории Запорожья деятельность игровых залов. Часть депутатов говорит, что принять такое решение с юридической точки зрения нельзя. Голосуют за внесение проекта решения. Не принято.
13:30. Мэр зачитывает петицию с требованием включить фильтры на заводах в Запорожье, чтобы не было выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а также обеспечить круглосуточную работу эколаборатории. Решают, включать ли петицию в повестку дня. Голосуют. За - 34. Принято, петиция включена в повестку дня.
13:52. На согласительном совете было предложено рассмотреть вопросы, касающиеся материальной помощи, перед рассмотрением вопросов основной повестки дня. Предлагают рассмотреть вопросы № 34-36, №71-№ 85 из дополнительных. Принято.
Вопрос № 27 о перечне землепорядочной документации (из дополнительных) предлагается рассмотреть вместе с вопросом № 26. Принято.
13:55. Принимают повестку дня в целом. За - 47. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
Поступило предложение объявить обеденный перерыв или перерыв на 15 минут. Решено заслушать
14:00. Выступает житель города Алексей Гиренко. Говорит о митинге, который прошел перед сессией Запорожского горсовета. «Суть проблемы: около 400 человек купили квартиры в пятиэтажном доме фирмы-застройщика экс-нардепа Петра Сабашука. Более 50 человек - это участники боевых действий, переселенцы. В прошлом году должны были быть сданы в эксплуатацию данные дома. В мае прошлого года дома должны были быть построены. Компания БК «Рассвет» не делает никаких строительных работ. Люди арендуют жилье, а еще оплачивают кредиты. В то же время, строительство дома СБУ, где также выполняет работы БК «Рассвет», продолжается за государственные деньги. По нашей инициативе будет создана инициативная группа и просим депутатов подключиться к работе этой группы».
По его словам, заказчиком строительства является УКС Запорожья. Программа «Доступное жилье» Госмолодежьжилье реализуется по всей стране. Госмолодежьжилье берет займ в «Укргазбанке» на сумму стоимости квартиры и заключает договор с каждым покупателем, который далее оплачивает процентную ставку.
Мэр говорит, что создана комиссия по решению данного вопроса. Петр Сабашук сказал, что пока возможности достроить нет. «Сегодня люди не понимают, когда застройщик достроит. Есть предложение: поручить комиссии главе комиссии вместе с инициативной группой рассмотреть вопрос и вынести на сессию возможные решения этой ситуации. Она неоднозначная. Как мы можем решить: если бюджет предоставит Сабашуку эти деньги. Но на каком основании? 2 сентября будет заседание комиссии по вопросам жизнеобеспечения и инициативной группы. Нужно выработать возможные шаги».
14:24. Объявлен обеденный перерыв.