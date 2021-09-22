Гибель запорожского студента в ДТП на ул. Бородинской: когда объявят приговор. ФОТО

Сегодня, 22 сентября, в Ленинском районном суде Запорожья продолжилось рассмотрение дела в отношении студента ЗНУ, который в конце марта совершил смертельное ДТП на ул. Бородинской. В то утро погиб 24-летний Ярослав Матюнин, а автомобиль BMW от удара разорвало напополам.
Заседание проходило в открытом режиме под председательством судьи Филипповой И.М. Был допрошен еще один свидетель аварии. В суде выступила женщина, которая 21 марта, около 5:30 выгуливала собаку. Она рассказала, что не видела с какой скоростью двигался автомобиль, но слышала громкий звук от мотора и колес. Она обернулась, когда автомобиль уже отнесло в дерево и разорвало на части. Женщина сразу же вызвала на место полицию.
После допроса свидетеля была пересмотрена видеозапись момента аварии. На ней видно, что автомобиль летел на огромный скорости. Водитель не смог справиться с управлением и транспортное средство врезалось в дерево. От удара автомобиль разорвало пополам, а одного из пассажиров выбросило из салона на несколько метров.
Был допрошен таже и обвиняемый. Он отвечал на вопросы прокурора и пострадавшей стороны. По его словам, самого момента ДТП он не помнит, так как в результате аварии получил травмы. Смутно помнит и то, что происходило в тот вечер в клубе, где они отдыхали с друзьями. Он заявил, что был единственным из компании, кто не употреблял спиртные напитки, поэтому и согласился остальных отвезти по домам на автомобиле знакомого своего друга. В эту машину сел и погибший Ярослав.
После того, как были заслушаны все стороны, допрошены свидетели, исследованы все материалы дела, суд перешел к дебатам. Мать погибшего Ярослава Юлия Матюнина заявила, что обвиняемый находился за рулем автомобиля под действием наркотических средств и сейчас это пытаются скрыть. Она принесла с собой фотографию сына и попросила обвиняемого «посмотреть ему в глаза», и признаться, что в тот вечер он употреблял психотропные вещества. Она подчеркнула, что обнаружила ряд неточностей в материалах дела, поэтому настаивала на исследовании доказательств в полном объеме. Как пример, она привела тот факт, что согласно результатам экспертизы на состояние алкогольного опьянения одного из пассажиров автомобиля - в его крови алкоголя обнаружено не было. Хотя, по ее словам, на прошлом заседании этот молодой человек лично признался, что выпил два бокала виски.
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Суд по ДТП на Бородинском: мать запорожского студента опасается, что за смерть ее сына никто не ответит. Фото
В своем последнем слове обвиняемый заявил, что не употребляет алкоголь и наркотические вещества и в тот вечер находился абсолютно трезвым, в связи с чем друзья и попросили его сесть за руль. Он попросил прощения у матери погибшего Ярослава, а также заявил, что полностью признает свою вину и оставляет решение о наказании на рассмотрение суда.
Прокурор просила суд признать виновным Артура Повшока и назначить согласно ч.2 ст. 276 УКУ наказание в виде 6 лет лишения свободы. Кроме того, запретить ему на три года управлять транспортными средствами. Сторона защиты, в свою очередь, просила суд применить ст. 75 УКУ и назначить наказание с испытательным сроком.
Судья Филиппова И.М. объявила, что для вынесения приговора уходит в совещательную комнату. Оглашение решения состоится в понедельник, 27 сентября.
Напомним, 21 марта, около шести утра, произошла авария на ул. Бородинской. Автомобиль «BMW» врезался в дерево и разлетелся на две части. В результате один человек погиб, еще двух людей из искореженного атвомобиля доставали спасатели. Обвиняемый - студент пятого курса ЗНУ, согласно постановлению Ленинского районного суда, находится под ночным домашним арестом. Ему запрещено покидать жилье с 22:00 до 6:00.
Погибший - 24-летний студент-медик Ярослав Матюнин. Ему 17 марта исполнилось 24 года. А 21 марта он погиб. В то утро они возвращались домой с караоке-бара. Он закончил медицинский университет и до момента смерти учился на интернатуре на детского отоларинголога. Со слов соседа, который рядом сидел в автомобиле, всю дорогу Ярик находился на пассажирском сидении возле водителя, а когда развезли ребят по домам: он пересел на заднее сиденье.
Погибший Ярослав Матюнин
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